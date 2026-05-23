Đồng Nai đánh giá hiệu quả dự án hàng rào điện ngăn voi

Ngày 23/5, UBND thành phố Đồng Nai ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giải pháp ngăn chặn voi rừng vượt hàng rào điện vào khu vực dân cư, phá hoại cây trồng của người dân trên địa bàn xã Phú Lý.

Cùng với đó, rà soát hồ sơ, hiện trạng, đánh giá hiệu quả dự án hàng rào điện ngăn chặn voi rừng vào khu vực dân cư; thống nhất giải pháp ngăn chặn xung đột giữa voi rừng và người dân.

Cơ quan chức năng đặt bảng cảnh báo khu vực voi thường xuyên xuất hiện bên hàng rào điện (Ảnh: Hoàng Bình).

Hiện, trên địa bàn thành phố Đồng Nai ghi nhận có khoảng 30 cá thể voi châu Á sinh sống ở khu vực rừng. Để bảo vệ đàn voi rừng quý hiếm, ngăn chặn xung đột với người dân sống ven rừng, từ năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) đã phê duyệt và triển khai thực hiện dự án khẩn cấp bảo tồn voi Đồng Nai, giai đoạn 2014-2020.

Qua đó, địa phương đã xây dựng hệ thống hàng rào điện để ngăn chặn, bảo vệ đàn voi. Tháng 7/2017, hàng rào điện có chiều dài 50km thuộc dự án khẩn cấp bảo tồn voi được đưa vào vận hành với tổng kinh phí 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi bị ngăn, đàn voi đã men theo hàng rào đến điểm chưa có hàng rào điện để tiếp tục vào phá hoa màu của người dân.

Đến tháng 12/2021, Đồng Nai quyết định dành thêm 14 tỷ đồng xây dựng bổ sung 25km hàng rào điện khép kín khu vực, hạn chế thấp nhất xung đột giữa người và voi rừng. Thế nhưng, từ khi hoàn thiện tổng cộng 75km hàng rào điện, năm nào đàn voi rừng cũng xuất hiện ở khu dân cư, gây ra sự xung đột giữa voi rừng và người dân.

UBND xã Phú Lý cho biết, từ đầu năm đến nay, tình trạng voi rừng thường xuyên xuất hiện, vào khu vực đất sản xuất của người dân, liên tục phá hoại cây trồng, hoa màu, tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Từ thực trạng trên, UBND xã Phú Lý đã kiến nghị UBND thành phố Đồng Nai và Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai khẩn trương có phương án phù hợp để bảo đảm an toàn cho người dân và đàn voi rừng.

Voi con khoảng 3 tuổi rơi xuống hố sâu ở phường Trị An (Ảnh: CTV).

Theo UBND xã Phú Lý, qua thống kê có 204 trường hợp người dân bị thiệt hại cây trồng, tài sản do voi rừng gây ra. Trước đó, trong năm 2025, xã Phú Lý ghi nhận 127 trường hợp bị voi rừng phá hoại tài sản, hoa màu; ngành chức năng đã chi hỗ trợ cho người dân với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 18/4, voi rừng vượt hàng rào, ra khu vực gần UBND xã và trường học, gây nguy hiểm đối với người dân và học sinh. Lực lượng Đội phản ứng nhanh của xã đã tìm cách xua đuổi voi trở lại rừng, nhưng ngay sau đó cá thể voi này lại nhiều lần xuất hiện khiến người dân và học sinh khu vực trên lo lắng.

Mới đây, vào ngày 13/5, một con voi rừng khoảng 3 tuổi rơi xuống hố sâu nằm trong rẫy xoài của hộ dân thuộc khu phố Bà Hào, phường Trị An. Sau nhiều giờ giải cứu, lực lượng chức năng đã đưa được con voi trở lại rừng.