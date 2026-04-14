Động đất có độ lớn 3.0 xảy ra ở Lào Cai

Tối 14/4, Viện Vật lý địa cầu cho biết vào lúc 16 giờ 31 phút 45 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.722° vĩ Bắc - 105.035° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,8km, thuộc khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Bản đồ chấn tâm động đất (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu).

Trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang theo dõi trận động đất này.

Cùng ngày, vào lúc 2 giờ 52 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 14/4, một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.030° vĩ Bắc - 108.162° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, thuộc khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Tại Việt Nam, các trận động đất có độ lớn từ 3 đến 3.9 độ được đánh giá là các trận động đất yếu. Khi xảy ra thì một số người cảm thấy rung lắc, nhưng hiếm khi gây thiệt hại về người và tài sản.