Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận động đất có độ lớn 3.7

Theo Viện các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất nêu trên xảy ra vào lúc 17h49 ngày 5/4, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Trước đó, ngày 4/4, khu vực xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận 2 trận động đất có độ lớn lần lượt 2.5 và 2.8.

Nhiều trận động đất trong năm 2024 gây sụt lún, nứt nhà dân (Ảnh: Phạm Hoàng).

Từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc Quảng Ngãi) đã xảy ra hàng trăm trận động đất kích thích. Trận động đất mạnh nhất tính đến nay được ghi nhận xảy ra vào trưa 28/7/2024 với độ lớn 5.0.

Trong đó, nhiều trận động đất có độ lớn 4.5 trở lên khiến nhà cửa, công trình tại vùng tâm chấn thuộc các xã Măng Bút, Măng Đen xuất hiện tình trạng rạn nứt, sụt lún.

Theo UBND xã Măng Bút, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương ghi nhận rất nhiều động đất nhưng chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, xã liên tục cảnh báo, khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng tránh và ứng phó với động đất.