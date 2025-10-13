Bộ Quốc phòng sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì đón, hội đàm với Chủ tịch cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun.

Cùng dự buổi hội đàm có ông Korhan Kemik, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của ngài Haluk Gorgun có ý nghĩa rất quan trọng, là bước triển khai tích cực và hiệu quả cam kết tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bắt tay chào đón Chủ tịch cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun (Ảnh: Mạnh Quân).

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978-2025), quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng được củng cố và phát triển, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”. Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Việt Nam chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc hội đàm (Ảnh: Mạnh Quân).

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam từ các đối tác dù là từ Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào cũng nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước, phục vụ mục đích bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.

Việt Nam quan tâm hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, hướng tới mục tiêu tự chủ trong sản xuất trang thiết bị quân sự; thời gian qua, quan hệ hợp tác về công nghiệp quốc phòng song phương đã được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực.

Hai bên đã nỗ lực cùng nhau xây dựng và ký kết bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng vào tháng 7, qua đó tạo khuôn khổ để thúc đẩy, tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực Công nghiệp quốc phòng, phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên.

Trao đổi đoàn cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước được tăng cường, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng; ủng hộ và tích cực tham gia các triển lãm, hội chợ về công nghiệp quốc phòng do mỗi bên tổ chức,...

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, đưa hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tập trung một số nội dung như: Tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ, cập nhật thông tin, luật pháp, chính sách mua sắm các sản phẩm quốc phòng của mỗi bên.

Chủ tịch cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun (Ảnh: Mạnh Quân).

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam để giới thiệu các sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên.

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun cho biết, bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng đã ký kết là nền tảng quan trọng nhằm triển khai các dự án chung giữa 2 nước, đồng thời tạo sự tin cậy, an toàn trong hợp tác.