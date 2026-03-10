Doanh nghiệp khai thác đất sét khiến đồng ruộng hoang tàn, loang lổ hố sâu

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi người dân về tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại cánh đồng thôn An Châu (xã Hòa Vang, Đà Nẵng), ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân.

Theo phản ánh, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hoạt động khai thác đất sét của Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng. Quá trình khai thác kéo dài đã để lại mặt bằng nham nhở, chưa được hoàn thổ, dẫn đến sạt lở, làm mất diện tích đất canh tác.

Nơi từng là cánh đồng lúa xanh tốt tại thôn An Châu đã trở nên hoang tàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Người dân phản ánh, từ năm 2023 đến nay, doanh nghiệp chưa thực hiện việc hỗ trợ tiền mùa vụ theo cam kết. Dù cử tri nhiều lần kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng được UBND thành phố đồng ý cho khai thác đất sét tại thôn An Châu theo giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số 1544 ngày 10/6/2022, thời hạn đến ngày 10/6/2023.

Do doanh nghiệp này chưa hoàn thành trách nhiệm đóng cửa mỏ, cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản nên ngày 13/12/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng (cũ) đã đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp trong quá trình giải thể doanh nghiệp nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của công ty.

Đôi bờ đất bị xé toạc sau nhiều đợt mưa (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngày 17/12/2024, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (cũ) đã cảnh báo trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tạm thời chưa giải quyết đề nghị giải thể đối với Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng.

Hiện doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng (mới) để thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt làm cơ sở cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai thác.

Nhiều điểm xuất hiện các hố sâu quá đầu người (Ảnh: Hoài Sơn).

Thời gian tới, nếu công ty không chi trả khoản hỗ trợ mùa vụ còn nợ người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo UBND thành phố không ban hành quyết định đóng cửa mỏ và không hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ kiến nghị không cho doanh nghiệp tham gia các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng cho biết sẽ chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với địa phương hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất, chuyển đổi cây trồng phù hợp trên diện tích đất bị ảnh hưởng.