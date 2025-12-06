Đoàn tàu hạng sang Hoa phượng đỏ thu hơn 100 tỷ đồng sau 7 tháng vận hành

Sau khi khai trương ngày 10/5, tàu Hoa phượng đỏ đã thực hiện 1.712 chuyến, phục vụ gần 841.000 lượt hành khách. Tổng doanh thu từ tháng 5 đến tháng 11 đạt gần 102 tỷ đồng.

Toa VIP trên tàu Hoa phượng đỏ có nhiều tiện nghi sang trọng (Ảnh: Phong Tuyết).

Lượng khách trung bình mỗi tháng hơn 100.000 lượt. Giai đoạn cao điểm mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8, tàu luôn đón trên 134.000 lượt khách mỗi tháng.

Theo lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng, tàu ngày càng thu hút người dân và du khách, đặc biệt là các gia đình, đoàn đông. Nhiều hành khách chọn tàu để di chuyển giữa Hải Phòng và Hà Nội.

Ngành đường sắt phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng kết nối doanh nghiệp du lịch tổ chức các đoàn tham quan, trải nghiệm. Vào cuối tuần, các toa VIP của tàu hầu như luôn kín chỗ.

Tàu Hoa phượng đỏ có thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi, mang dấu ấn loài hoa biểu tượng của thành phố Cảng. Mỗi ngày tàu chạy 8 chuyến giữa Hải Phòng và Hà Nội, dừng tại các ga lớn, với nhiều loại chỗ và khung giờ để hành khách lựa chọn.