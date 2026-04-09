Dịp 30/4, lầu đầu ô tô có thể chạy thẳng trên cao tốc Lạng Sơn - Cà Mau

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng chiều 9/4, ông Nguyễn Thế Minh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), cho biết 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung là: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong sẽ đưa vào khai thác cuối tháng 4.

Theo ông Minh, dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 gồm 12 dự án thành phần và đã khai thác 8 dự án thành phần vượt và đúng tiến độ.

Còn 4 dự án thành phần qua miền Trung với tổng chiều dài 268km được thông xe kỹ thuật dịp 19/12/2025 nhưng đến nay chưa đưa vào khai thác là do các dự án này đi qua khu vực có địa hình, địa chất phức tạp, thời gian đầu có một số chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, khai thác mỏ vật liệu.

Ông Nguyễn Thế Minh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Nguyên nhân chính dẫn đến việc những dự án này chậm đưa vào khai thác là ảnh hưởng nặng nề của thời tiết, bão lũ tại miền Trung trong năm 2025 nên cần thời gian khắc phục hư hại, khôi phục hệ thống sản xuất vật liệu, đường công vụ. Sau đó là ảnh hưởng địa chính trị khiến nhiên liệu, vật liệu tăng giá", ông Minh nêu.

Ông cho biết thêm, hiện trong số 268km của 4 dự án thành phần qua miền Trung đã hoàn thành tuyến chính 256km, đang thi công 12km ở dự án Chí Thạnh - Vân Phong.

Theo ông Minh, 12km này đi qua nền đất yếu, nên thời gian chờ lún kéo dài hơn thường lệ.

Đồng thời Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đang hoàn thành thủ tục bổ sung các hệ thống an toàn giao thông theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông.

Dự kiến, Cục sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác đoạn từ Quảng Ngãi đến phía Nam hầm Cù Mông sẽ khai thác giữa tháng 4.

"Như vậy đến 30/4, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được thông toàn tuyến", ông Minh khẳng định.

Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thông tin về tình hình đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền cho biết, có 21 trạm đang được đầu tư, đến nay có 16 trạm đang được khai thác các công trình thiết yếu.

Từ nay đến 30/4, sẽ có thêm 1 trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác công trình thiết yếu. Như vậy, trên cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đi Cà Mau có 23 trạm dừng nghỉ, điểm dừng nghỉ.

"Cự ly trung bình khoảng 100km là có một trạm, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc", bà Hiền nói và nhấn mạnh, trong thời gian qua do biến động của nhiên liệu nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Bộ Xây dựng đang phối hợp cùng chính quyền địa phương đôn đốc nhà đầu tư cố gắng khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Ông Nguyễn Trí Đức, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về tình trạng hư hỏng khe co giãn, lún đầu cầu một số dự án đường cao tốc Bắc - Nam sau khi đưa vào khai thác, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, công tác kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông được bộ triển khai thường xuyên trong quá trình thi công và vận hành đường cao tốc.

Song để xác định nguyên nhân hư hỏng xảy ra trên một số đoạn tuyến cần đánh giá kỹ lưỡng và có giải pháp cụ thể với từng nguyên nhân. Các cơ quan chuyên môn của bộ sẽ có đánh giá cụ thể và công bố.

12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài khoảng 730km. Các dự án này đi qua nhiều tỉnh, thành phố, có tốc độ thiết kế 100-120km/h.