Phường Sài Gòn nói về đề nghị thu hồi giấy phép bãi giữ xe Đường sách TPHCM

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 9/4, UBND phường Sài Gòn đã thông tin về các vấn đề xoay quanh bãi giữ xe của Đường sách TPHCM. Vừa qua, phường đã đề nghị Sở Xây dựng TPHCM thu hồi giấy phép bãi giữ xe trên vỉa hè đường Công Xã Paris và đường Hai Bà Trưng.

Theo ông Lê Nguyễn Việt Nam, quyền Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Sài Gòn, cho biết, bãi giữ xe vừa được địa phương yêu cầu thu hồi giấy phép nằm trên các trục giao thông quan trọng, kết nối nhiều công trình văn hóa, lịch sử và điểm tham quan. Đây cũng là khu vực thường xuyên diễn ra các sự kiện, lễ hội quy mô cấp thành phố.

Do đó, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông và người dân, du khách đi bộ trên vỉa hè luôn ở mức rất cao. Theo đại diện chính quyền phường, bãi giữ xe trên đường Công Xã Paris được thực hiện thường xuyên từ 6h đến 22h, tại vị trí sát trụ sở các cơ quan của phường và khu vực công trình tranh bích họa “Việt Nam tươi đẹp”.

Việc bố trí bãi giữ xe tại đây tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trụ sở cơ quan, làm thu hẹp không gian của người đi bộ, dễ phát sinh ùn ứ cục bộ, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tương tự, tại đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Nguyễn Văn Bình đến Lê Duẩn), việc bố trí bãi giữ xe chưa phù hợp với đặc thù khu vực trung tâm có mật độ người dân và du khách rất lớn, gây khó khăn cho hoạt động tham quan, chụp ảnh, làm giảm chất lượng không gian công cộng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình tranh bích họa trên địa bàn.

Do đó, UBND phường Sài Gòn và Công an phường Sài Gòn đã có công văn đề nghị Sở Xây dựng TPHCM xem xét thu hồi giấy phép, bố trí bãi giữ xe tại vị trí phù hợp hơn.

Về phương án bố trí điểm giữ xe phục vụ bạn đọc của Đường sách TPHCM, phường Sài Gòn đã đề xuất một số địa điểm gồm: tầng hầm giữ xe của Bưu điện TPHCM trên đường Công Xã Paris, liền kề Đường Sách; khuôn viên tòa nhà Viễn thông TPHCM tại số 125m đường Hai Bà Trưng, nằm tại lối tiếp cận Đường sách; khu đất trống tại địa chỉ 8-12 Lê Duẩn, lối vào từ đường Nguyễn Văn Chiêm.

UBND phường Sài Gòn nhận định, các vị trí nêu trên cơ bản đáp ứng nhu cầu gửi xe của bạn đọc, đồng thời phù hợp với yêu cầu quản lý trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn mỹ quan khu vực trung tâm.