Nguyên liệu phục vụ hàng không đảm bảo đến bao giờ?

Tại cuộc họp báo chiều 9/4, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, thời điểm hiện tại giá vé và nhiên liệu hàng không hàng không đang có những tín hiệu tích cực.

Theo thông tin mới nhất, nguồn nguyên liệu cung cấp cho hàng không đảm bảo đến hết tháng 4.

"Hàng không Việt Nam đảm bảo phục vụ nhu cầu của hành khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1/5", ông Cẩm khẳng định và cho biết thêm, các hãng hàng không đang tiếp tục tìm kiếm, đa dạng hóa đầu mối cung cấp nguyên liệu trong nước và quốc tế để đáp ứng yêu cầu trước mắt.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Trong đó, phương án điều chỉnh tăng mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa là một trong những phương án đang được Bộ Xây dựng xem xét, đánh giá.

Thực hiện và triển khai theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các hãng hàng không, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, tìm phương án tối ưu, phù hợp nhất trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, lắng nghe ý kiến của các hãng hàng không, các cơ quan chuyên môn.

Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đồng thời, Cục Hàng không cũng cân nhắc, so sánh cẩn trọng tính khả thi giữa các phương án, các công cụ điều hành khác nhau, từ điều hành về giá, phí, phụ thu nhiên liệu…

Thời gian ngắn tới, trên cơ sở đánh giá, Cục sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai các giải pháp hỗ trợ hiệu quả, vượt qua thách thức.

Song ông Đỗ Hồng Cẩm đánh giá, việc điều hành giá dịch vụ hàng không cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời giữ môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Bên cạnh phương án về giá, các cơ quan chức năng cũng đang cân nhắc nhiều chính sách khác như chính sách thuế, phí, cũng như các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giảm áp lực chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và duy trì hoạt động ổn định.

Tàu bay hoạt động tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đại diện cơ quan quản lý nhấn mạnh, việc điều chỉnh chính sách phải đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp thực tiễn, đồng thời có sự so sánh, cân nhắc kỹ giữa các phương án để lựa chọn giải pháp khả thi nhất.

Trong thời gian tới, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan để đánh giá, hoàn thiện báo cáo, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ ngành hàng không vượt qua khó khăn, phát triển ổn định và bền vững.

"Nhìn chung sản lượng vận tải hàng không trong ba tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt gần 2,6 triệu khách và hơn 19.000 tấn hàng hóa”, đại diện Cục Hàng không thông tin thêm.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong ba tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt hơn 24 triệu khách, tăng hơn 16% và hơn 392 nghìn tấn hàng hóa, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt hơn 10 triệu khách và hơn 56.000 tấn hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt gần 14 triệu khách, tăng hơn 19% và hơn 336.000 tấn hàng hóa, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Quý I/2026, các hãng hàng không Việt Nam cũng vận chuyển hơn 15 triệu khách, tăng gần 10%, trong đó vận chuyển nội địa đạt hơn 10 triệu khách, vận chuyển quốc tế đạt hơn 5 triệu khách.