Dinh thự xa hoa rộng hàng nghìn m2 của "ông bầu" Cao Tiến Đoan

Nằm sát quốc lộ 47, đoạn qua phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khu dinh thự Thành An của "ông bầu" Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á - rộng hàng nghìn m2.

Kể từ khi ông Cao Tiến Đoan bị bắt, khu dinh thự này vắng bóng người, chỉ có bảo vệ thường xuyên xuất hiện.

Trong diện tích rộng hàng nghìn m2, tòa biệt thự trắng, hay còn được gọi là "Bạch dinh", của ông Đoan bề thế, nổi bật với lối kiến trúc châu Âu. Sân phía trước của khu dinh thự này được lát bằng đá.

Phía sau khu dinh thự là bể bơi, chòi bát giác và nhiều công trình khác được thiết kế giống nơi nghỉ dưỡng sinh thái.

Trong khuôn viên dinh thự Thành An, ông Đoan còn xây dựng nhà thờ, nhà gỗ. Toàn bộ sân trong dinh thự được lát bằng đá.

Ông Cao Tiến Đoan từng là một doanh nhân có đam mê về cây cảnh và xe cổ. Tại khu dinh thự của mình, ông bố trí một khoảng sân rất rộng để trưng bày cây cảnh.

Ngoài ra, trong khu dinh thự còn có cả hồ cá Koi, đồi thông.

Một căn nhà theo lối kiến trúc nhà sàn nằm sát bên bờ sông Đơ.

Bên trong khu dinh thự, còn nhiều khoảng đất trống được dùng làm bãi đỗ xe tải.

Bên hông của khu dinh thự, một con đường nối từ dự án công viên du lịch đến quốc lộ 47 cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Sau khi con đường này hoàn thành, khu dinh thự của ông Đoan có vị trí đắc địa, tiếp giáp với 2 mặt tiền đẹp.

Trước đó, tối 28/8, hàng chục cảnh sát khám xét tại dinh thự Thành An của ông Đoan. Đến ngày 30/8, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan.

Ông Đoan bị bắt để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/9, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã bổ sung quyết định khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án ông Cao Tiến Đoan, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can là lãnh đạo, cán bộ phường và các sở, ngành liên quan (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Vị trí dinh thự Thành An (Ảnh: Google Maps).