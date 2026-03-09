Định đoạt số phận tàu bay Boeing 727-200 bị bỏ rơi 18 năm ở Nội Bài

Bộ Xây dựng mới ban hành quyết định giao tàu bay Boeing 727-200 bị bỏ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (tài sản cố định đặc thù) cho Học viện Hàng không Việt Nam quản lý, sử dụng làm mô hình, giáo cụ đào tạo.

Cục Hàng không Việt Nam được giao tổ chức bàn giao tàu bay Boeing 727-200 cho Học viện Hàng không Việt Nam quản lý, sử dụng.

Học viện Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận tàu bay theo quy định của Chính phủ; thực hiện mở sổ theo dõi, hạch toán, tính hao mòn tài sản; đăng ký, quản lý, xử lý và báo cáo tài sản được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật liên quan.

Học viện Hàng không Việt Nam trước đó đã nhiều lần có văn bản đề nghị tiếp nhận tàu bay, đồng thời xây dựng phương án quản lý, sử dụng cụ thể; có nguồn tài chính bảo đảm và cam kết tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định pháp luật, không sử dụng ngân sách nhà nước cấp.

Tàu bay Boeing B727-200 bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo phương án đề xuất, tàu bay Boeing 727-200 sẽ được học viện sử dụng làm giáo cụ phục vụ đào tạo các ngành kỹ thuật hàng không và phục vụ chuyến bay, cũng như các môn học như: bảo dưỡng tàu bay, điện - điện tử tàu bay, tiếp viên hàng không, an ninh hàng không, kiểm soát viên không lưu và kiến thức cơ bản hàng không.

Cụ thể, tàu bay sẽ chủ yếu được sử dụng làm mô hình thực hành cho sinh viên tại Học viện, giúp học viên các khóa đào tạo nhân viên hàng không tìm hiểu cấu trúc máy bay; thực hành kiểm tra, lục soát tàu bay; thực hành bảo vệ tàu bay; kiểm tra an ninh tàu bay; giám sát an ninh hàng không; cũng như xử lý các tình huống khẩn nguy và sự cố có thể xảy ra trên tàu bay theo quy định.

Được biết, tàu bay Boeing B727-200 thuộc Hãng hàng không Royal Khmer Airlines (RKA), mang quốc tịch Campuchia với số hiệu đăng ký XU-RKJ, đã đỗ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ ngày 1/5/2007 sau khi khai thác tuyến Hà Nội - Siem Reap - Hà Nội.

Do không được khai thác từ tháng 8/2007, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam để xử lý theo quy định.

Ngày 1/10/2014, Cục Hàng không Việt Nam ban hành thông báo yêu cầu chủ sở hữu đến nhận lại tàu bay, đồng thời đăng tải rộng rãi trên website và các phương tiện thông tin đại chúng, nêu rõ sau 60 ngày nếu không có tổ chức, cá nhân đến nhận, tàu bay sẽ được xử lý theo diện “tàu bay bị bỏ”.

Ngày 11/11/2014, phía Campuchia xác nhận giấy phép khai thác của Royal Khmer Airlines đã bị thu hồi và tàu bay đã bị xóa đăng ký quốc tịch từ năm 2008, đồng ý để Việt Nam xử lý theo pháp luật.

Sau khi hết thời hạn thông báo nhưng không có người nhận lại, Cục Hàng không Việt Nam xác định tàu bay là tài sản bị bỏ. Đến ngày 10/1/2017, Bộ Tài chính ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản này.