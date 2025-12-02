Điều bất ngờ trong chiếc túi màu đỏ bên đường, người phụ nữ giao công an

Ngày 2/12, Công an xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã làm thủ tục bàn giao số tiền 115 triệu đồng cho bà Huỳnh Thị Vàng (trú tại xã Sơn Hà). Đây là số tiền bà Vàng đánh rơi vào ngày 1/12.

Thời điểm đó, bà Vàng đi từ nơi làm việc về nhà và đánh rơi túi màu đỏ bên trong có 115 triệu đồng. Mất số tiền lớn, bà Vàng hoảng hốt đến công an nhờ giúp đỡ.

Bà Huế (thứ hai từ trái sang) trả lại số tiền 115 triệu đồng cho bà Vàng (Ảnh: Công an xã Sơn Hà).

Vài giờ sau, bà Phạm Thị Huế (trú tại xã Sơn Hà) mang chiếc túi màu đỏ đến Công an xã Sơn Hà giao nộp. Chiếc túi và số tiền bên trong trùng khớp với thông tin báo mất tài sản của bà Huỳnh Thị Vàng.

Sau khi xác minh, Công an xã Sơn Hà đã mời bà Vàng đến trụ sở để bàn giao số tiền nêu trên.

Bà Huế cho biết thấy chiếc túi màu đỏ còn khá mới rơi trên đường, bà liền dừng xe kiểm tra và phát hiện bên trong có số tiền lớn. Người phụ nữ này đã mang túi đến công an giao nộp với mong muốn tìm được người đánh rơi để trả lại.

“Đây là tài sản rất lớn, người đánh rơi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó tôi nghĩ phải giao cho công an để trả lại cho người mất trong thời gian sớm nhất”, bà Huế chia sẻ.

Sau khi nhận lại số tiền đánh rơi, bà Huỳnh Thị Vàng đã viết thư cảm ơn Công an xã Sơn Hà và bà Phạm Thị Huế.