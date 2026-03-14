"Điểm bầu cử trên mây" nơi vùng biên rộn ràng đón ngày hội lớn

Nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, xã Y Tý (tỉnh Lào Cai) từ lâu được ví như “vùng đất của mây”.

Những ngày này, giữa màn sương mù dày đặc và cái lạnh đặc trưng của vùng biên giới những ngày đầu năm, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vẫn đang diễn ra khẩn trương, rộn ràng tại từng thôn bản.

Toàn xã hiện có 6.620 cử tri, được bố trí tại 8 điểm bầu cử. Ở Y Tý dễ bắt gặp hình ảnh những lớp mây trắng tràn qua mái nhà, len lỏi theo các triền núi và con đường nhỏ dẫn vào thôn bản.

Giữa khung cảnh “chạm tay vào mây” ấy, các điểm bầu cử đang được trang hoàng, nổi bật giữa màn mây trắng, chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn của toàn dân.

Điểm bầu cử số 3 đặt tại nhà văn hóa thôn Lao Chải là một trong những điểm bỏ phiếu đặc biệt của xã.

Tọa lạc giữa lưng chừng núi, nơi mây mù gần như bao phủ quanh năm, khu nhà văn hóa những ngày này trở nên nổi bật với cờ đỏ, băng rôn và các pano tuyên truyền về bầu cử.

Điểm bầu cử thôn Lao Chải có tổng cộng 963 cử tri. Không gian khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, mang đậm nét văn hóa địa phương với những họa tiết đặc trưng của đồng bào dân tộc Hà Nhì, những cư dân đã sinh sống lâu đời nơi vùng đất biên cương này.

Trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử thôn Lao Chải tiến hành rà soát toàn bộ các phần việc, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức diễn ra chu đáo, đúng quy định.

Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cùng lãnh đạo xã Y Tý đã trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh cũng ân cần hỏi thăm đời sống bà con, động viên cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại điểm bầu cử thôn Lao Chải, đoàn công tác kiểm tra việc trang trí, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, cũng như các điều kiện phục vụ cử tri trong ngày bỏ phiếu.

Địa phương cũng chú trọng bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Lực lượng làm nhiệm vụ gồm công an xã, cán bộ đồn biên phòng và các tổ an ninh trật tự cơ sở được bố trí túc trực tại các điểm bầu cử, đồng thời tăng cường tuần tra tại các khu vực dân cư.

Theo ông Tô Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Ý Tý, về công tác tuyên truyền, địa phương triển khai nhiều hình thức đa dạng. Bên cạnh tiếng phổ thông, nội dung bầu cử còn được tuyên truyền bằng tiếng Hà Nhì, tiếng Mông và tiếng Dao để bà con dễ hiểu, dễ tiếp cận thông tin.

Lực lượng Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể tham gia tuyên truyền lưu động bằng hệ thống loa di động, đến từng ngõ, từng nhà vận động cử tri tham gia bầu cử.

Đặc biệt, đối với những cử tri cao tuổi, người gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, các thành viên tổ bầu cử và đoàn viên thanh niên đã đến tận nhà hỗ trợ, tuyên truyền và hướng dẫn, bảo đảm mọi cử tri đều được tạo điều kiện thực hiện quyền công dân của mình.

Xã Y Tý có 25 thôn, bản, trong đó có những thôn cách trung tâm xã tới 21km, địa hình đi lại khó khăn, thời tiết thường xuyên sương mù dày đặc. Vì vậy, địa phương đã chủ động khuyến cáo người dân, đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường chính nhằm bảo đảm cử tri đi bỏ phiếu an toàn, thuận lợi trong ngày bầu cử.