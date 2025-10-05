Địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó bão Matmo

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia nhấn mạnh như vậy trong công điện về ứng phó với bão số 11 (Matmo) gửi UBND 14 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội và các bộ ngành liên quan, sáng 5/10.

Một học sinh ở Hà Nội lội giữa dòng nước ngập sâu hôm 30/9 vừa qua (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Công điện cho biết, lúc 7h ngày 5/10 tâm bão số 11 ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam, mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn.

Khu vực ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã, phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các xã, phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Theo công điện, các xã ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang cũ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống bão.

Công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin đến người dân về phạm vi, cường độ của bão để chủ động phòng tránh, tránh tâm lý chủ quan cho rằng bão số 11 khi đổ bộ vào đất liền sẽ suy yếu và không gây gió mạnh (chủ quan cho rằng bão sẽ suy yếu tương tự như cơn bão số 9 vừa qua).

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Các địa phương được yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đối với các hoạt động trên biển, trên đảo, khu vực ven biển, nhất là hoạt động du lịch trên vịnh Bắc Bộ.

Đồng thời công điện nhấn mạnh việc cần tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các nhà yếu ở khu vực có gió mạnh, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn. Di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo.

Công điện nhấn mạnh việc kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú để bảo đảm an toàn (nhất là các tàu thuyền hiện còn đang hoạt động trong khu vực vịnh Bắc Bộ).

Chính quyền địa phương được yêu cầu quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ và không quay trở lại tàu khi chưa đảm bảo an toàn.

Các địa phương phải sẵn sàng phương án tiêu nước, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, vận hành hệ thống thoát nước tại khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư…