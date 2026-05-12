Đi tập thể dục phát hiện thi thể nổi trên sông Tiền

Ngày 12/5, Công an phường Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra vụ phát hiện thi thể trôi trên sông Tiền.

Khu vực phát hiện thi thể (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, ông L.T.C. (71 tuổi, ở phường Thới Sơn) trong lúc đang tập thể dục trên hành lang đường bờ kè sông Tiền đã phát hiện 1 thi thể (không rõ giới tính) trong tư thế nằm úp mặt xuống nước.

Sau đó, ông C. trình báo sự việc đến Công an phường Thới Sơn.

Nhận tin báo, Công an phường Thới Sơn phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Đồng Tháp đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 10/5, ông D.N.H. (59 tuổi) đang giăng câu thì phát hiện một người rơi từ cầu Rạch Miễu 1 xuống sông Tiền. Ông H. bơi xuồng đến tìm kiếm nhưng không thấy nên trình báo Công an phường Thới Sơn.