Đèn xanh còn 36 giây bất ngờ chuyển vàng, tài xế "không kịp trở tay"

Phản ánh tới báo Dân trí, anh Phan Khánh (trú tại Hà Nội) cho biết, khoảng 8h58 ngày 1/11, trong quá trình anh điều khiển ô tô chở người nhà đi trên đường Xuân Phương rẽ sang đường Trịnh Văn Bô (TP Hà Nội) thì gặp phải tình huống đèn tín hiệu giao thông đang còn vài chục giây xanh bất ngờ chuyển sang vàng.

Hình ảnh anh Khánh chia sẻ về việc đèn xanh đang còn khoảng 36 giây bất ngờ chuyển sang đèn vàng (Ảnh: Cắt từ clip).

"Lúc đó xe tôi đang di chuyển tới gần nút giao, đèn xanh đang còn khoảng 36 giây bất ngờ nhảy luôn sang đèn vàng. Tôi định đi theo các xe phía trước vì nghĩ rằng còn tận hơn 30 giây đèn xanh, nhưng không ngờ đèn nhảy sang vàng rồi chuyển đỏ luôn khiến tôi phải phanh gấp", anh Khánh nói.

Cũng theo anh Khánh, tâm lý của các lái xe đó là nhìn đèn tín hiệu từ xa, khi cảm thấy còn đủ số giây đèn xanh, lái xe sẽ không nhìn đèn nữa mà tập trung nhìn đường và các phương tiện khác để đi qua giao lộ cho an toàn.

"Tuy nhiên việc đèn tín hiệu chuyển màu đột ngột sẽ làm tài xế giật mình, dễ phanh gấp và gây ra các vụ tai nạn không đáng có. Tôi mong các cơ quan chức năng làm rõ việc đèn bất ngờ đổi màu gấp như vậy, để giúp người dân tham gia giao thông được an toàn hơn", nam tài xế chia sẻ.

Còn theo chia sẻ của tài xế Đinh Xuân Toàn, khoảng 16h30 ngày 10/11, khi anh này điều khiển ô tô đi trên đường Trần Trọng Liêu, hướng ra quốc lộ 1A (đoạn trước ga Thường Tín, Hà Nội) cũng gặp phải tình huống tương tự như anh Khánh.

Theo đó, khi anh Toàn điều khiển ô tô tới nút giao Trần Trọng Liêu - quốc lộ 1A, lúc này đèn xanh còn khoảng 5 giây bất ngờ chuyển sang vàng. Tuy nhiên khi đó anh Toàn đã lái ô tô qua nút giao, bởi nam tài xế không kịp phản ứng khi đèn tín hiệu chuyển quá nhanh.

Hình ảnh đèn xanh đang còn 5 giây thì bất ngờ chuyển sang đèn vàng (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh Toàn cho biết bản thân cũng rất lo nếu bị phạt nguội, tuy nhiên nam tài xế cho rằng, việc đèn đang còn 5 giây xanh mà chuyển sang vàng như thế khiến anh không thể kịp phản ứng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về trường hợp của tài xế Phan Khánh, một cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, việc đèn tín hiệu đang xanh bất ngờ chuyển vàng (khi vẫn còn giây đếm) là do quá trình chuyển chu kỳ đèn.

Vị cán bộ CSGT khẳng định, nếu gặp phải trường hợp này, các tài xế sẽ không bị xử phạt nguội.

Đèn tín hiệu giao thông một số tuyến đường ở Hà Nội chỉ còn 8 giây trong chu kỳ đèn xanh, đỏ (Ảnh: Trần Thanh).

Trước đó, lý giải về việc nhiều lái xe gặp tình huống đèn đang xanh thì chuyển vàng, một cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết việc này là do quá trình chuyển chu kỳ đèn.

Theo vị cán bộ, vào các khung giờ cao điểm buổi sáng (từ 6h tới khoảng 8h30) và khung giờ cao điểm buổi chiều (từ 16h30 tới 19h), đèn tín hiệu giao thông sẽ chuyển chu kỳ đèn từ thấp điểm sang cao điểm và ngược lại.

"Trong quá trình chuyển chu kỳ đèn, sẽ mất khoảng 1-2 phút đèn tín hiệu nhấp nháy, bất ngờ chuyển tín hiệu đèn sau đó sẽ ổn định và hoạt động bình thường trở lại, chứ không phải do đèn bị hỏng hay gặp trục trặc kỹ thuật", vị cán bộ nói thêm.