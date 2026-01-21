Đêm nay miền Bắc có nơi lạnh 2,5 độ C, có thể có băng giá

Tối 21/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nên sáng sớm có mưa gió, về chiều tối nhiệt độ càng giảm.

Theo thống kê, nhiệt độ đêm nay tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 2,5 độ C. Một số nơi như Trùng Khánh (Cao Bằng) khoảng 6 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Tuyên Quang), Ngân Sơn (Thái Nguyên), Bắc Sơn, Thất Khê (Lạng Sơn) khoảng 8 độ C; khu vực Hà Nội 12-13 độ C.

Dự báo đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Sáng 22/1, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, phía Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa nhỏ rải rác.

Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định hai ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến Huế trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; khu vực từ Nghệ An đến Huế phổ biến 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng 22/1 mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm đến khoảng ngày 23/1. Nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô phổ biến 10-13 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 21 đến ngày 23/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá.

Dự báo thời tiết ngày 22/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời lạnh, phía Bắc trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Bắc có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Bắc có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.