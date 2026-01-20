Miền Bắc sắp rét đậm rét hại, Hà Nội có thể xuống 12 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C.

Theo dự báo, từ tối và đêm 20/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó được tăng cường mạnh trong ngày 21/1 và mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác; ngày 21-22/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; từ đêm 21/1 đến khoảng ngày 23/1, Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1 có mưa, từ ngày 21/1 trời chuyển rét, từ đêm 21/1 đến ngày 23/1 có khả năng rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Miền Bắc trời rét từ ngày 21/1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 20/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, từ chiều tối có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, từ chiều tối mai có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.