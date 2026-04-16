Đề xuất xét tặng Huân chương Lao động cho Cục Quản lý Thi hành án dân sự

Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp) - Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp vừa công khai xin ý kiến nhân dân về đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

Thời hạn xin ý kiến từ ngày 16/4 đến hết ngày 29/4.

Trụ sở Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp (Ảnh: Thế Kha).

Từ 1/7/2025, hệ thống thi hành án dân sự được sắp xếp lại theo hướng thống nhất đầu mối chỉ đạo: Cấp trung ương chỉ còn Cục Quản lý Thi hành án dân sự (trước đó là Tổng cục Thi hành án dân sự); 63 Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh/thành phố tổ chức lại thành 34 Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố, trực tiếp quản lý 355 Phòng Thi hành án dân sự khu vực.

Những năm qua, thi hành án dân sự trở thành một trong những điểm sáng của Bộ Tư pháp khi luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Quốc hội giao.

Trong những tháng đầu năm nay, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được Bộ Tư pháp triển khai chủ động, quyết liệt.

Tính từ 1/10/2025 đến hết ngày 31/3, trong tổng số 518.850 việc có điều kiện thi hành, ngành thi hành án đã thực hiện xong trên 246.100 việc (đạt tỷ lệ 47,4%), tương đương thi hành xong gần 83.300 tỷ đồng (tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2025).

Đáng chú ý, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Trong số có điều kiện thi hành, toàn ngành đã làm xong 2.068 việc (đạt tỷ lệ 50,5%), về tiền đã xong 6.600 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi (Ảnh: Phùng Minh).

Từ nay tới cuối năm, Bộ Tư pháp tập trung triển khai hiệu quả Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi). Trong đó khẩn trương hoàn thiện các văn bản về thi hành án, pháp luật tố tụng hành chính theo hướng tăng cường chế tài cưỡng chế, rút gọn quy trình xử lý tài sản và mở rộng cơ chế phối hợp liên ngành, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thi hành án.

Các vụ việc có giá trị lớn, án liên quan tín dụng, ngân hàng được nâng cao hiệu quả thi hành nhằm thu hồi kịp thời, tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Ngành thi hành án cũng tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, có tác động lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh.