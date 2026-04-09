Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong án tham nhũng đạt kết quả tích cực

Thông tin được nêu ra tại Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ từ nay tới cuối năm (theo thống kê của ngành - PV) do Bộ Tư pháp tổ chức chiều 9/4.

6 tháng qua, ngành thi hành án thực hiện xong trên 246.100 việc (đạt tỷ lệ 47,4%) và hơn 83.265 tỷ đồng - tăng trên 4% so với cùng kỳ năm trước.

“Kết quả này thể hiện nỗ lực lớn của toàn hệ thống trong bối cảnh khối lượng công việc và giá trị phải thi hành tiếp tục ở mức cao”, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi cho hay.

Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phùng Minh).

Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, Bộ Tư pháp và Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tích cực tham mưu, phối hợp và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với nhiều vụ phức tạp.

Đến nay toàn ngành thi hành xong 2.068 việc (đạt tỷ lệ 50,5%) và thu hồi gần 6.600 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định quyết tâm trong việc góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan thi hành án dân sự cũng thực hiện xong 2.708 việc, tương ứng 19.646 tỷ đồng trong các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Điều này góp phần hỗ trợ xử lý nợ, bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, ngân hàng và ổn định môi trường kinh doanh.

Một dấu ấn nổi bật trong 6 tháng qua, theo lãnh đạo Cục Quản lý Thi hành án dân dự, chính là bước đột phá về chuyển đổi số - đưa vào vận hành nền tảng số với các phân hệ quan trọng như tài chính - kế toán với biên lai điện tử, hỗ trợ ra quyết định thi hành án, tổ chức thi hành án, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cùng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC).

“Việc đưa nền tảng số vào vận hành góp phần hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ quản trị, điều hành trên cơ sở dữ liệu tập trung, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”, lãnh đạo đơn vị này cho hay.

Ghi nhận những kết quả trên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi yêu cầu toàn ngành thi hành án tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới cũng như tăng cường thanh tra, tự kiểm tra và kiểm soát nội bộ. Trọng tâm hướng vào những khâu, bước dễ xảy ra sai phạm như xác minh, phân loại án, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án và công tác quản lý tài chính.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu ngành thi hành án dân sự tăng cường tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ những khâu dễ xảy ra sai phạm (Ảnh: Phùng Minh).

Ông Khôi yêu cầu Cục Quản lý Thi hành án dân sự làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế cũng như kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm đã được chỉ ra trong kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, kiểm toán.

Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi khẳng định, chấp hành viên, cán bộ thi hành án nào trên cả nước không đáp ứng được yêu cầu công việc, vi phạm quy định, quy chế, tiêu cực sẽ bị loại ra khỏi hệ thống thi hành án dân sự.

“Ngành không chấp nhận những đồng chí không chịu thay đổi”, ông Lợi nêu rõ tại hội nghị.