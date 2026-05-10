Đề xuất phạt tới 75 triệu đồng nếu phát tán hình ảnh bạo lực trẻ em

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó, một nội dung đáng chú ý là đề xuất mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Theo dự thảo, cá nhân có hành vi đăng tải, phát tán, chia sẻ, lưu trữ, trao đổi hoặc sử dụng thông tin, hình ảnh, âm thanh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, bạo lực liên quan đến trẻ em có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 75 triệu đồng.

Mức phạt này cũng được đề xuất áp dụng đối với hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất phạt từ 75 triệu đến 100 triệu đồng đối với hành vi không phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng; hoặc kích động, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em theo dõi, chia sẻ, phát tán thông tin có nội dung gây nguy hại, xâm phạm quyền trẻ em hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Theo nội dung dự thảo, các mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền dự kiến bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Dự thảo cũng nêu các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có yêu cầu thực hiện biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm theo quy định.

Việc siết chế tài được đặt ra trong bối cảnh trẻ em ngày càng đối diện nhiều rủi ro trên môi trường mạng. Không chỉ các hành vi trực tiếp xâm hại, việc phát tán, chia sẻ lại hình ảnh, clip có nội dung bạo lực, xúc phạm hoặc ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của trẻ cũng có thể làm tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý và sự phát triển của các em.

Theo quy tắc ứng xử chung về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, người dùng cần tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; không sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ khi chưa có sự đồng ý theo quy định; không sử dụng dữ liệu của trẻ vào mục đích có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn, phát triển lành mạnh của trẻ.

Khi phát hiện nội dung xâm hại trẻ em, thông tin độc hại hoặc có nguy cơ gây tổn hại cho trẻ trên môi trường mạng, người dân cần phản ánh tới cơ quan công an gần nhất, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoặc các kênh tiếp nhận, xử lý nội dung xâm hại trẻ em trên mạng.