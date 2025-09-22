Đề xuất có quy định miễn nhiệm, từ chức nếu để xảy ra lãng phí nghiêm trọng

Sáng 22/9, phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Dự thảo luật gồm 6 chương, 37 điều, được xây dựng nhằm tạo khung khổ pháp lý đồng bộ, rõ ràng, hiệu quả với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng cho biết dự thảo luật quy định cụ thể 7 nhóm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và 6 nhóm quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng (Ảnh: Hồng Phong).

Tinh thần của dự thảo luật là người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm cá nhân trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định pháp luật về phòng, chống lãng phí hoặc để xảy ra hành vi gây lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức và lĩnh vực được giao quản lý.

Cũng theo dự thảo Luật, tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền cung cấp thông tin phát hiện lãng phí. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhận được thông tin về lãng phí có trách nhiệm kiểm tra, làm rõ và ngăn chặn, khắc phục kịp thời trường hợp có lãng phí xảy ra.

Những thông tin này cũng phải được xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm và công khai kết quả xử lý; giải trình trước cơ quan chức năng về việc để xảy ra lãng phí.

Dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp bảo vệ cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin phát hiện lãng phí, người đấu tranh chống lãng phí và người thân của người đấu tranh chống lãng phí.

Theo dự thảo Luật tiết kiệm, chống lãng phí, 9 nhóm hành vi gây lãng phí và 9 nhóm hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí cũng được quy định, nhằm đảm bảo có đầy đủ cơ chế xử lý mà luật hiện hành chưa quy định.

Thẩm tra, Thường trực Ủy ban Kinh tế Tài chính tán thành cần thiết ban hành Luật Tiết kiệm, chống lãng phí thay thế luật hiện hành.

Với nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu, quy định trách nhiệm giải trình; cơ chế khuyến khích và bảo vệ người cung cấp thông tin, người đấu tranh chống lãng phí; phân định trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Hồng Phong).

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị quy định rõ nguyên tắc xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc từ chức khi để xảy ra lãng phí nghiêm trọng trong phạm vi quản lý.

Cũng theo người đứng đầu cơ quan thẩm tra, việc xử lý vi phạm trong thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung quan trọng nhằm giải quyết những vướng mắc hiện nay.

Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể về xử lý vi phạm và quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

“Cần quy định rõ xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân và người đứng đầu trong trường hợp để xảy ra sai phạm, đồng thời quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của tổ chức, cá nhân, trách nhiệm liên đới của người đứng đầu”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu quan điểm.

Ông đề nghị quy định trong luật hoặc giao Chính phủ quy định các trường hợp gây lãng phí phải bồi thường, mức bồi thường.