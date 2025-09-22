Người livestream bán hàng phải định danh trên VneID?

Dự thảo Luật Thương mại điện tử được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 49, sáng 22/9.

Nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng luật này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết dự thảo luật gồm 8 chương, 50 điều, trong đó quy định 4 mô hình hoạt động thương mại điện tử gồm: Nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp; nền tảng thương mại điện tử trung gian; mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử; nền tảng tích hợp đa dịch vụ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (Ảnh: Hồng Phong).

Theo đại diện cơ quan soạn thảo luật, một trong những điểm mới trong dự thảo lần này là quy định “định danh người bán hàng”. Theo đó, chủ quản nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm định danh người bán trong nước qua VNeID, còn người bán nước ngoài phải được định danh thông qua giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Với hoạt động bán hàng livestream, dự thảo luật quy định theo hướng chủ quản nền tảng phải xác thực danh tính người livestream, công khai và thực hiện cơ chế, biện pháp kiểm soát theo thời gian thực nội dung bán hàng livestream.

Người bán phải cung cấp cho người livestream các tài liệu pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện.

Người livestream không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ.

Nhằm đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa người bán trong nước và nước ngoài, dự thảo luật quy định trách nhiệm của người bán nước ngoài hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam tương ứng với người bán trong nước.

Theo đó, người bán nước ngoài phải cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử phục vụ việc định danh; minh bạch thông tin người bán, thông tin hàng hóa dịch vụ.

Với hoạt động tiếp thị liên kết, dự thảo Luật Thương mại điện tử quy định theo hướng tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phải định danh người tiếp thị liên kết; có cơ chế theo dõi, giám sát hoạt động của người tiếp thị liên kết; ngăn chặn, gỡ bỏ các liên kết cho hàng hoá, dịch vụ vi phạm pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Hồng Phong).

Người tiếp thị liên kết không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ; không được thực hiện tiếp thị liên kết trên các nền tảng số chưa đáp ứng điều kiện hoạt động tại Việt Nam.

Thẩm tra dự thảo Luật Thương mại điện tử, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị quy định rõ về phạm vi, nội hàm “hoạt động thương mại điện tử”; rà soát, làm rõ quy định tương ứng với đặc thù của việc giao kết mua bán hàng hóa so với giao kết cung cấp dịch vụ.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị không quy định lại nội dung đã được quy định tại các luật quy định chung hoặc luật quản lý ngành, lĩnh vực khác, không tạo nên sự chồng chéo, trùng lẫn, mâu thuẫn, xung đột pháp luật, không phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo vướng mắc pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.