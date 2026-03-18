Đề xuất chấm dứt hợp đồng với nhà thầu bị phạt 1,5 tỷ đồng do chậm tiến độ

Ngày 18/3, ông Lê Thành Bắc, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế (Ban quản lý dự án), cho biết đã có văn bản xin ý kiến chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 28 đối với Công ty cổ phần 479 Hòa Bình do vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

Gói thầu này bao gồm nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; xây dựng đường 100m nối 2 khu A và B cùng cầu qua sông Như Ý tại khu đô thị An Vân Dương (trên địa bàn phường Vỹ Dạ), được khởi công từ tháng 7/2021, giá trị hợp đồng hơn 109 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, các công trình phải hoàn thành vào tháng 6/2024, tuy nhiên dự án phải gia hạn thời gian thực hiện nhiều lần do nhà thầu thi công chậm tiến độ liên tục.

Nhà thầu vi phạm nghiêm trọng hợp đồng khi thi công mở rộng cầu Vỹ Dạ ở thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Theo Ban quản lý dự án, tính đến nay, giá trị giải ngân của gói thầu mới đạt gần 79 tỷ đồng, chiếm 69,54% giá trị hợp đồng.

Tại cuộc họp rà soát tiến độ ngày 27/2, nhà thầu cam kết hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/6. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, chủ đầu tư ghi nhận tại công trường không có hoạt động thi công. Chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu cũng thường xuyên vắng mặt, không tham gia các buổi kiểm tra tiến độ hàng ngày với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát.

Cầu vượt sông Như Ý dù đã thông xe nhưng còn thiếu nhiều hạng mục (Ảnh: Cao Tiến).

Trước tình trạng nêu trên, chủ đầu tư đã ban hành hàng loạt văn bản cảnh báo chậm tiến độ và vi phạm nghiêm trọng hợp đồng đối với nhà thầu. Phía doanh nghiệp nhiều lần cam kết đẩy nhanh tiến độ nhưng tình hình không cải thiện.

Do đó, Ban quản lý dự án kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép chấm dứt hợp đồng xây dựng đối với Công ty cổ phần 479 Hòa Bình. Sau khi chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu mới để hoàn thiện khối lượng công việc còn lại của gói thầu, trị giá khoảng 20 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự kiến lựa chọn nhà thầu mới vào tháng 6 và hoàn thành các công trình trong tháng 1/2027.

Như Dân trí đã phản ánh, tháng 11/2025, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình bị chủ đầu tư xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do liên tục chậm tiến độ khi thực hiện gói thầu số 28, thuộc dự án đầu tư chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần Thừa Thiên Huế.

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cam kết hoàn thành đường 100m và cầu qua sông Như Ý trước ngày 30/1, cầu Vỹ Dạ trước ngày 30/6. Tuy nhiên, sau khi bị phạt, nhà thầu vẫn thi công cầm chừng, làm việc ì ạch.

Ông Võ Văn Việt, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần Thừa Thiên Huế, cho biết thời gian qua nhà thầu chỉ cử đại diện vào Huế họp, các hoạt động xây dựng tại công trường gần như “nằm im”.

Nhiều hạng mục được xác định là các nhiệm vụ dài nhất trong tiến độ của gói thầu và không còn thời gian dự trữ để kéo dài thêm. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn bỏ dở công trình, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng và các phụ lục đã ký kết.