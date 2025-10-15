Đề xuất cán bộ có biến động thu nhập 1 tỷ đồng/năm mới phải kê khai

Chiều 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong, một trong những nội dung được sửa đổi, hoàn thiện trong dự thảo luật lần này là cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, quy định theo hướng thống nhất, đồng bộ để tránh tình trạng không rõ về thẩm quyền.

Nâng mức biến động trong năm phải kê khai lên gấp 3 lần

Cụ thể, các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập gồm: Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Thanh tra Chính phủ; TAND Tối cao; VKSND Tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự thảo luật cũng quy định tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Ảnh: Hồng Phong).

Để bảo đảm tính thống nhất với mức tăng giá trị tài sản phải kê khai, dự thảo luật nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.

Quy định này nhằm phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và tạo được sự ổn định trong thời gian dài.

Từ góc độ của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc điều chỉnh mức tăng tài sản thu nhập phải kê khai và biến động tài sản phải kê khai bổ sung.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng, việc điều chỉnh này phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội và tập trung vào kiểm soát việc kê khai tài sản có giá trị lớn, giảm thủ tục hành chính không cần thiết.

Bên cạnh đó, ông Tùng cho biết có ý kiến đề nghị không quy định “cứng” các mức tiền trong luật mà giao Chính phủ quy định cụ thể để linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn.

Từ vị trí điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị giải trình lý do vì sao nâng mức biến động giá trị tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Hồng Phong).

Nêu quan điểm của cơ quan chủ trì soạn thảo luật, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khi giải trình nội dung này cho biết, đề xuất tăng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai là để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế -xã hội. Theo ông, thời giá hiện nay đã có nhiều thay đổi so với năm 2018.

“Trượt giá và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2018 đến nay đã tăng. Chúng tôi căn cứ vào tốc độ trượt giá và tốc độ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức xấp xỉ khoảng 3 lần”, ông Phong nói.

Trải thảm đỏ nhưng đừng để nhà đầu tư "đạp phải đinh"

Cũng nêu quan điểm tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng Luật Phòng, chống tham nhũng phải tăng cường kê khai, xác minh tài sản, minh bạch trong đấu thầu và quản lý ngân sách Nhà nước, không để thất thoát, nhất là trong những dự án đầu tư xây dựng.

Chủ tịch Quốc hội gợi ý có thể bổ sung quy định trong luật về việc bắt buộc sử dụng AI và Blockchain để giám sát việc đấu thầu, tránh tình trạng sân sau.

Nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần mở rộng trách nhiệm này từ khâu phát hiện đến ngăn chặn và có hình thức kỷ luật nếu người đứng đầu để cơ quan dưới quyền tham nhũng, tái diễn tham nhũng. Những quy định này có thể giúp Luật Phòng, chống tham nhũng mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Hồng Phong).

Trước đây trong các cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết nhiều người ý kiến xử lý tham nhũng còn nhẹ, nhưng bây giờ không còn những ý kiến như vậy bởi thực tế vừa qua chúng ta xử lý rất nghiêm, kể cả cán bộ cấp cao ở địa phương, bộ ngành.

“Điều đó cho thấy tinh thần không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng, tạo được lòng tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, tạo lòng tin trong nội bộ, tạo lòng tin cho người dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Với chỉ số năng lực cạnh tranh ở các địa phương, Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải dựa vào kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng để kêu gọi đầu tư.

“Làm sao trải thảm đỏ cho nhà đầu tư đi mà chân họ không phải đạp gai, đạp đinh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời nêu thực tế thủ tục hành chính hiện còn nhiều vấn đề rất phiền hà.

Nhấn mạnh điều cốt lõi trong phòng chống tham nhũng là thu hồi tài sản, Chủ tịch Quốc hội cho biết vừa qua, ở một số vụ án thu hồi được tài sản, việc xử lý cũng rất nhân văn. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quan tâm việc đảm bảo tính độc lập của các cơ quan phòng chống tham nhũng bằng cách ứng dụng công nghệ trong công tác này.