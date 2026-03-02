Đề nghị làm rõ thua lỗ tại các công ty thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam

Trong thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa công bố, Thanh tra Chính phủ đề nghị tập đoàn này chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm việc với cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ở địa phương kiểm tra, rà soát xác định chính xác tiền thuê đất phải nộp để thực hiện nộp đúng, đủ số tiền phải nộp đến thời điểm thanh tra (10/2025). Số tiền tạm tính đối với 10 công ty được thanh tra trên 894 tỷ đồng.

Đồng thời rà soát, xác định chính xác số tiền thuê đất mà các cơ quan thuế đã cho các công ty thuộc tập đoàn được miễn/tạm miễn đối với diện tích kiến thiết cơ bản trồng cây cao su tái canh để nộp đúng, nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Ảnh: VRG).

Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai được yêu cầu hạch toán giảm chi phí sản xuất kinh doanh và tăng lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp gần 10 tỷ đồng; hạch toán tăng lợi nhuận sau thuế năm 2024 đối với các cổ tức nhận được từ khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Thống Nhất trên 5,9 tỷ đồng; kê khai, nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp gần 13 tỷ đồng.

Công ty cổ phần cao su Bà Rịa phải hạch toán giảm chi phí sản xuất kinh doanh và tăng lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 378 triệu đồng; kê khai, nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp trên 446 triệu đồng.

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa hạch toán giảm chi phí sản xuất kinh doanh và tăng lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 994 triệu đồng; kê khai, nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp gần 200 triệu đồng.

Tại Công ty cổ phần VRG - Bảo Lộc, Công ty cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn, Công ty cổ phần VRG - Đắk Nông, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú có ý kiến quyết định/biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, đại hội đồng cổ đông chia hết cổ tức từ lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các công ty trực thuộc xác định lợi nhuận sau thuế tăng thêm sau khi các công ty có vốn đầu tư của tập đoàn chia cổ tức/lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024. Từ đó xác định cổ tức, lợi nhuận được chia cho cổ đông nhà nước tại tập đoàn và nộp đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cho 3 doanh nghiệp thuê lại đất khi chưa được UBND tỉnh Bình Phước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khu công nghiệp Bắc Đồng Phú; phê duyệt, điều chỉnh các dự án đầu tư xây dựng chưa đúng quy định và không lập lại, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường.

“Tập đoàn và các công ty trực thuộc kiểm tra, rà soát, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra kết quả hoạt động thua lỗ/lỗ lũy kế kéo dài tại các công ty có vốn đầu tư của tập đoàn”, cơ quan thanh tra nhấn mạnh.

Song song với đó phải tăng cường rà soát, đánh giá các khoản đầu tư tài chính tại doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, xảy ra tình trạng lỗ, lỗ lũy kế kéo dài.

Bộ Tài chính được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại tập đoàn này và chỉ đạo các cơ quan xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm hành chính, kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan...

Trong quá trình thực hiện kết luận, nếu phát hiện vi phạm pháp luật gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí vốn và tài sản của nhà nước phải kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần tiền thân là Tổng công ty Cao su Việt Nam được thành lập năm 1995.

Tháng 2/2025, Chính phủ ban hành nghị quyết chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại tập đoàn từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước sang Bộ Tài chính.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ 96,77% vốn điều lệ. Tại thời điểm 31/12/2024, quy mô hoạt động của tập đoàn gồm 4 đơn vị sự nghiệp do Công ty mẹ - Tập đoàn nắm giữ 100% vốn, 20 công ty TNHH MTV do tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 27 công ty cổ phần do tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 19 công ty liên kết do tập đoàn nắm giữ 28-49% vốn điều lệ.

Tập đoàn còn đầu tư khác vào 10 công ty với số vốn điều lệ nắm giữ dưới 20%. Tại kết luận nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.