Một dự án mở rộng cao tốc nối TPHCM về miền Tây gặp khó vì thiếu cát

Ngày 21/3, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (gọi tắt dự án).

Cao tốc TPHCM - Trung Lương (Ảnh: CTV).

Theo Bộ Xây dựng, dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư. Cục Đường bộ Việt Nam ký kết hợp đồng với nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án để thực hiện.

Dự án đi qua địa bàn TPHCM, tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đây là trục giao thông huyết mạch, có vai trò quan trọng trong việc kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng đối với TPHCM và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Dự án đã được khởi công từ ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành năm 2028. Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm đẩy mạnh triển khai thi công.

Theo báo cáo của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án, hiện nay khó khăn chính là nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công khan hiếm. Việc sớm xác định được nguồn cung và hoàn thành các thủ tục khai thác vật liệu xây dựng có ý nghĩa hết sức quan trọng và là điều kiện tiên quyết để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư dự án, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan xem xét hỗ trợ, giải quyết khó khăn về nguồn vật liệu cát phục vụ thi công. Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án, các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án, dự án đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu. Nhu cầu vật liệu của dự án cần 6,9 triệu m3 cát đắp nền, 3,5 triệu m3 đá, nhưng chỉ mới phân khai được một phần. Một số mỏ cát đặc thù còn vướng thủ tục.

UBND tỉnh Đồng Tháp cấp 3 mỏ cát đặc thù, với trữ lượng 4 triệu m3 nhưng đang vướng thủ tục đóng cửa mỏ. Đối với mỏ đá, đã xin phân khai được 0,25 triệu m3 đá. Còn lại 3,2 triệu m3 đá, tỉnh Đồng Nai và TPHCM đang rà soát cấp cho dự án.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 96km có điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm thuộc địa phận xã Tân Nhựt, TPHCM và điểm cuối tại đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2, thuộc địa phận xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.