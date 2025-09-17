Dây điện đứt rơi xuống đường gây cháy, nước sôi sùng sục

Chiều 17/9, Công ty Điện lực Ninh Bình cho biết, Đội Quản lý vận hành điện lưới khu vực Yên Khánh (thuộc công ty) đã tiến hành cắt điện khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố điện nguy hiểm xảy ra chiều cùng ngày trên địa bàn xã Yên Khánh.

Dây điện đứt rơi xuống lòng đường dẫn đến chập cháy, nước sôi sùng sục bốc khói nghi ngút (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 13h10 cùng ngày, trên địa bàn xã Yên Khánh xảy ra sự cố đường dây trung thế của trạm biến áp 110kV Ninh Phúc, dây điện bị đứt rơi xuống lòng đường.

Tại hiện trường, lực lượng vận hành ghi nhận dây điện bị đứt, rơi xuống mặt đường kèm theo hiện tượng cháy, dẫn đến nước trên đường nóng lên sôi sùng sục và bốc khói nghi ngút.

Thời điểm xảy ra sự cố điện, khu vực này có mưa to kèm theo sấm sét nhiều, cường độ lớn.

Đại diện Công ty Điện lực Ninh Bình cho biết thêm, tình huống này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và người tham gia giao thông; đồng thời có thể gây sự cố lan rộng cho hệ thống điện nếu không được xử lý kịp thời.

Ngay sau đó, Công ty Điện lực Ninh Bình đã chỉ đạo Đội Quản lý vận hành điện lưới khu vực Yên Khánh triển khai biện pháp khẩn cấp, tổ chức cô lập hiện trường, xử lý sự cố, nhằm ngăn chặn rủi ro cho cộng đồng và đảm bảo an toàn lưới điện.

Nhân viên điện lực nhanh chóng có mặt xử lý sự cố đứt dây điện nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân (Ảnh: Trung tâm VHTT Yên Khánh).

Công ty Điện lực Ninh Bình khuyến cáo người dân, tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn khi gặp sự cố dây điện rơi xuống đất nguy cơ vẫn có điện và có thể gây nguy hiểm chết người thông qua điện áp bước hoặc điện áp tiếp xúc. Trong trường hợp này, người dân phải đứng cách xa khu vực này ít nhất 10m.

Ngoài ra khi gặp sự cố, người dân cần cảnh báo mọi người, nhắc nhở những người xung quanh không được đến gần khu vực nguy hiểm này để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

Người dân cần nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng, gọi điện thoại ngay lập tức cho điện lực địa phương qua số điện thoại 1900 6769 hoặc chính quyền địa phương để báo cáo sự cố, yêu cầu họ cử nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra và xử lý

Người dân tuyệt đối không tự ý sửa chữa, hoặc tự ý thu dọn dây điện bị đứt, vì bạn có thể bị điện giật. Trong mùa mưa bão, nên chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống điện trong gia đình, cơ quan để hạn chế sự cố chập cháy, rò rỉ điện.