Đại hội XIV của Đảng: Chìa khóa chuyển đổi Việt Nam đến năm 2045

Sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, băng rôn nổi bật trên nhiều tuyến phố đã tạo nên một “bức tranh” sinh động chào mừng Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) là dấu mốc chính trị quan trọng, kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân tộc. Đại hội mở ra những định hướng chiến lược mới, tạo nền tảng vững chắc để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Rome, ông Stefano Bonilauri, Giám đốc Nhà xuất bản Anteo Edizioni, Italy, người đã được nhận giải A Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024, cho rằng Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt, giúp Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Theo ông Bonilauri, Đại hội được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Công tác phòng chống tham nhũng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đã củng cố đáng kể lòng tin của người dân và sự ổn định chính trị, hai trụ cột của đường lối mới hướng tới Đại hội XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng một hệ thống minh bạch và trong sạch, loại bỏ những nút thắt thể chế cản trở sự phát triển.

Ông Bonilauri cho rằng quyết tâm này đã biến công tác phòng chống tham nhũng thành “chuẩn mực hoạt động mới,” nâng cao hiệu quả của đội ngũ cán bộ và công tác quản lý nguồn lực nhà nước. Về kinh tế, chính phủ liên kết trực tiếp sự ổn định này với khả năng thu hút đầu tư nước ngoài và mục tiêu đầy tham vọng là tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 10% trong năm 2026. Sự ổn định chính trị được coi là chìa khóa để chuyển đổi Việt Nam thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, củng cố mối liên hệ giữa "ý chí của Đảng và nguyện vọng của nhân dân".

Về đối ngoại, ông Bonilauri cho rằng Việt Nam đang mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế quốc gia. Với cách tiếp cận linh hoạt, có khả năng thích ứng được trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc và tinh thần tự chủ, kiên cường, thành công của đối ngoại Việt Nam tạo cơ sở cho niềm tin về sự ổn định của Việt Nam trong năm 2026.

Ông Bonilauri cho rằng trong bối cảnh phân cực toàn cầu, cách tiếp cận này giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với các đối tác chủ chốt chứ không chia rẽ thành những khối đối lập. Kết quả cụ thể là việc củng cố quan hệ với Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản và Australia, đồng thời duy trì “tính trung lập thực tiễn” có lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Việt Nam hiện là đối tác đáng tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, với mạng lưới quan hệ với 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 193/193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, hàng chục Đối tác Toàn diện và Đối tác Chiến lược, và tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên Hợp Quốc.

Mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng rộng mở, cân bằng và ổn định của Việt Nam tạo nền tảng vững chắc cho việc xử lý linh hoạt các vấn đề đối ngoại trong môi trường quốc tế nhiều biến động và là công cụ quan trọng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và đảm bảo môi trường hòa bình cần thiết cho mục tiêu phát triển kinh tế năm 2045.

Ông Bonilauri đánh giá sự chuyển đổi từ "tham gia" sang "đóng góp tích cực" trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và viện trợ nhân đạo quốc tế phản ánh vị thế mới của Việt Nam với tư cách là một thành viên có trách nhiệm và chủ động trong cộng đồng quốc tế, vượt ra ngoài logic hội nhập kinh tế đơn thuần. Sự chuyển đổi này không chỉ mang tính hoạt động, mà còn đại diện cho một bước ngoặt chiến lược đối với hình ảnh quốc gia, khi Việt Nam không còn chỉ đơn thuần nhận viện trợ mà còn cung cấp các giải pháp toàn diện.

Chuyên gia này nhấn mạnh với việc thông qua Luật Tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình (2025), Việt Nam đã thể chế hóa cam kết này, triển khai hơn 1.100 cán bộ, chiến sỹ tham gia các nhiệm vụ quan trọng như Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ ổn định của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA). Các hoạt động này giúp Việt Nam nâng cao uy tín quốc tế, khi hoạt động của các đơn vị công binh và bệnh viện dã chiến thể hiện sự xuất sắc về kỹ thuật và nhân đạo của quân đội Việt Nam.

Những đóng góp tích cực, bao gồm tỷ lệ nữ cán bộ cao (trên 16%), thể hiện hình ảnh một Việt Nam "yêu chuộng hòa bình" và thúc đẩy ổn định. Trong khi đó, việc góp phần vào an ninh toàn cầu được xem là cách để bảo vệ lợi ích quốc gia "từ xa", củng cố chủ quyền thông qua mạng lưới quan hệ đối tác đa phương vững mạnh.