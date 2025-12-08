Dấu mốc để lựa chọn Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946 - 21/2/2026), Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”.

Ngày truyền thống của lực lượng CSGT

Theo ban tổ chức cuộc thi, Cách mạng tháng Tám thành công, Công an nhân dân Việt Nam ra đời, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng được đặt ra hết sức khẩn trương.

Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các Sở Cảnh sát và Liêm phóng toàn quốc thành “Việt Nam Công an vụ”. Tổ chức Việt Nam công vụ có 3 cấp: Nha Công an Việt Nam; Sở Công an kỳ và Ty Công an tỉnh.

Ban giám khảo chấm các bài dự thi (Ảnh: Thành Đông).

Thực hiện Sắc lệnh trên, ở các Sở Công an kỳ, Ty Công an tỉnh có phòng và Ban trật tự làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường, bến xe, bến phà, bến cảng... đây là tiền thân của lực lượng CSGT.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là mốc rất quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thuộc lực lượng Công an nhân dân. Vì vậy, ngày 21/12/2021, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký Quyết định số 10451/QĐ-BCA về việc xác định ngày 21/2/1946 là Ngày truyền thống lực lượng CSGT.

Ý nghĩa cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng CSGT

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông” là một cuộc thi có quy mô lớn, thu hút được nhiều người tham gia cả trong và ngoài lực lượng công an nhân dân.

Cuộc thi nằm trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông; đồng thời là hoạt động hưởng ứng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm: Ngày Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân (19/8); 20 năm Ngày toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8), tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (21/2).

Từ khi phát động cuộc thi đến ngày 30/9, ban tổ chức đã nhận được 14.350 bài dự thi (Ảnh minh họa: Trần Thanh).

Cuộc thi nhằm góp phần lan tỏa truyền thống, quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông qua các thời kỳ, gắn với các giai đoạn kháng chiến chống giặc ngoại xâm và xây dựng thống nhất đất nước.

Ngoài ra, cuộc thi đã góp phần khơi gợi niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng CSGT, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng, phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông.