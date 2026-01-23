Đào Nhật Tân nở rộ sớm, nhà vườn Hà Nội “đứng ngồi không yên”

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng nhiều vườn đào tại Hà Nội đã nở rộ sớm, khiến các nhà vườn đứng ngồi không yên, lo lắng về một mùa Tết thất thu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày đầu tháng Chạp (đầu tháng 12 Âm lịch), nhiều vườn đào tại làng đào Nhật Tân (Hà Nội) đã bung nở rực rỡ, dù các chủ vườn chưa kịp tuốt lá.

Tại vườn đào của gia đình ông Thế (làng đào Nhật Tân, phường Hồng Hà), với hơn 100 gốc đào, trong đó có khoảng 30 gốc đào thế cỡ lớn thuộc giống đào bích, và số còn lại là đào phai cành nhỏ. Hiện tại, khoảng 50% số gốc đào đã nở rộ, đặc biệt là các gốc đào bích đã bung gần hết nụ.

Tình trạng đào nở sớm đang là nỗi lo chung của nhiều chủ vườn tại Nhật Tân.

Vợ chồng ông Thế, do tuổi đã cao, chủ yếu tập trung trồng và chăm sóc các gốc đào thế cổ thụ từ 15 đến 20 năm tuổi để cho thuê. Bà Hoa, vợ ông Thế, buồn rầu: "Năm nay đào nở sớm quá, còn cả tháng nữa mới đến Tết, nên cũng khá lo. Nếu tình hình này có khi hơn nửa số đào không thể bán, không cho thuê được vì hoa bung hết nụ rồi, vận chuyển đi xa cũng khó, khách cũng không muốn lấy các chậu hoa nở bung quá, sẽ nhanh tàn".

Ông Thế, người có hơn 50 năm kinh nghiệm trồng đào tại Nhật Tân, cho biết thời tiết năm nay khá ấm, cộng thêm tháng nhuận, khiến đào không nở đúng dịp Tết như mong muốn. "Chuyện thời tiết thì mình không thể nói trước, cũng không trách ai được, đành trông chờ vào ông trời thôi. Nếu 2 tuần tới vẫn lạnh như hiện tại thì có thể cứu vớt được một phần, còn nếu tiếp tục nắng ấm, thì chắc là đào sẽ nở hết, khó bán ra lắm, thất thu là điều không tránh khỏi", ông Thế nói.

Theo ước tính của nhiều chủ vườn, khoảng 30% đào tại Nhật Tân đã nở sớm, chủ yếu là đào huyền và đào bích cổ thụ. Đào cành cỡ nhỏ có vẻ chậm hơn, khả năng sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Tại vườn đào của anh Hà Trung Dũng, hàng trăm gốc đào huyền đã nở bung hơn 50%. Anh Dũng lo lắng: "Đến hiện tại thì đào đã nở rộ rất nhiều, Tết thì còn lâu mới đến, người mua ở thời điểm này thì rất ít, phải tầm 20 tháng Chạp mới nhộn nhịp. Cứ tình hình này thì 1 - 2 tuần nữa là nở hoàn toàn, chắc không thể chờ đến đúng Tết được. Thất thu nhiều là điều khó tránh".

Nhiều gốc đào tại vườn anh Dũng đã nở rộ, cánh hoa rụng dày gốc dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết.

Dù hoa đào Nhật Tân đã nở rực rỡ, khoe sắc đỏ thắm, nhưng lượng khách tìm đến mua vẫn còn lác đác, thưa thớt.

Nhiều chủ vườn đã phải tranh thủ chặt các cành đào nở sớm để mang ra chợ bán, phục vụ những người dân muốn chơi đào sớm. Một số khác bán trực tiếp cho khách đến tận vườn, nhưng số lượng vẫn chưa đáng kể.

Bên cạnh những vườn đào nở sớm ngoài ý muốn, nhiều vườn đào khác tại Nhật Tân vẫn đang trong giai đoạn trổ nụ, được chủ vườn chăm sóc kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Với những vườn đào không bị ảnh hưởng bởi tình trạng nở sớm, các chủ vườn đang tích cực tuốt lá để đảm bảo hoa nở đúng thời điểm Tết.

Không chỉ ở Nhật Tân, làng hoa Tây Tựu (phường Tây Tựu) cũng đang chứng kiến cảnh nhiều nhà vườn "như ngồi trên lửa" vì hoa đào nở sớm.

Ông Nguyễn Hữu Thành, chủ vườn đào ở làng hoa Tây Tựu, cho biết dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết, nhưng hơn một tuần nay, vườn đào của ông đã nở bung hơn 50%, nhiều gốc nở gần như hoàn toàn. "Với tình hình thời tiết này, khả năng 2 tuần nữa là đào nở hết, Tết chắc không còn đào để bán. Thất thu hơn mọi năm ít nhất 150 - 200 triệu đồng", ông Thành chia sẻ.

Nhiều gốc đào nở bung hết hoa, không thể bán ra thị trường, buộc chủ vườn phải cắt bỏ hết hoa và cành để tiện chăm sóc lại cho vụ năm sau.

Không chỉ đào, quất cảnh tại nhiều nhà vườn ở làng nghề quất Tứ Liên (phường Hồng Hà) cũng đã chín vàng óng dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết. Tuy nhiên, lượng người mua vẫn còn lác đác do chưa phải cao điểm mua sắm Tết.