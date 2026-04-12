Cháy nhà trọ ở TPHCM, 2 người tử vong

Sáng 12/4, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM, làm 2 người chết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Tân Thới Hiệp xác nhận vụ hỏa hoạn khiến 2 người chết và 5 nạn nhân bị thương.

Sáng cùng ngày, các đoàn của UBND phường đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương cũng gửi văn bản kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hỗ trợ thêm gia đình các nạn nhân.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường (Ảnh: An Huy).

Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm dãy trọ khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát phát hiện 2 người tử vong ở trong một phòng trọ và 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị.