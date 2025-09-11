Danh thắng Tam Chúc trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) đối với 4 di tích.

Khu Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Trong số 4 di tích quốc gia đặc biệt mới này, Ninh Bình có 2 di tích được xếp hạng gồm: Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ.

Các di tích cùng được Thủ tướng xếp hạng lần này gồm: Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An.

Quyết định nêu rõ, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Đồng thời, theo quyết định này, các cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, nội dung, hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo quy định của pháp luật.