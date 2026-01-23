Danh sách đại biểu Quân đội, Công an được bầu vào Trung ương khóa XIV

Tối 22/1, Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong 200 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Quân đội có 26 đại biểu được bầu là Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

1. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

2. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

4. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

5. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

6. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

7. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

8. Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

9. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

10. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

11. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

12. Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng

13. Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1

14. Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2

15. Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân khu 3

16. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy quân khu 4

17. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5

18. Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7

19. Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9

20. Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

21. Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

22. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

23. Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Tư lệnh Quân đoàn 12

24. Trung tướng Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34

25. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

26. Đại tá Nguyễn Hải Anh, Phó tư lệnh Quân đoàn 12 (Ủy viên dự khuyết)

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Công an có 7 đại biểu được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

1. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

2. Thượng tướng, Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an

3. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an

4. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an

5. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an

6. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an

7. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.