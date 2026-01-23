“Mọi hành vi của cán bộ phải được kiểm soát, tránh lạm quyền, lộng quyền”

Quan điểm này được ông Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhấn mạnh khi trả lời báo chí về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thời gian qua.

Nhiệm kỳ qua, ông Hà Quốc Trị cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, như công tác cán bộ, đất đai, đầu tư xây dựng, đặc biệt kiểm tra những vụ việc liên quan đến những vụ án lớn do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chỉ đạo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị (Ảnh: Báo Đấu thầu).

Dù qua kiểm tra đã xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, song theo ông Trị, việc kiểm tra để xử lý không phải là mục đích chính, mà kiểm tra hướng đến việc cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phát hiện những cơ chế, chính sách bất cập trong lãnh đạo, quản lý để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nhấn mạnh việc kiểm tra phải đặc biệt đặt trong hoàn cảnh và điều kiện cụ thể.

“Cơ chế phải kiểm soát quyền lực, tất cả mọi hành vi, công tác lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức đảng, đảng viên phải đặt trong cơ chế phải kiểm soát được. Tức là, mọi việc làm, mọi hành vi của cán bộ đảng viên phải được kiểm soát, để tránh tình trạng lạm quyền, lợi dụng lạm quyền, lộng quyền để làm quá chức trách, chức năng nhiệm, vụ của cán bộ, đảng viên được giao”, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thực tế, ông Trị nhận định việc kiểm tra nhiều vụ việc còn mang tính bị động, tức là khi có dấu hiệu vi phạm mới tiến hành kiểm tra. Nhưng tới đây, theo ông, cần đổi mới về tư duy trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cụ thể, ông Hà Quốc Trị nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát phải chuyển “từ bị động sang chủ động”, giám sát thường xuyên để chủ động phát hiện sớm những khuyết điểm, hạn chế.

“Từ khi ban hành nghị quyết đã phải kịp thời giám sát, chấn chỉnh khắc phục, không để vi phạm nhỏ trở thành những vi phạm lớn; vi phạm của một người dẫn đến vi phạm của nhiều người.

Phiên họp thứ 70 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cùng với đó, theo ông, phương pháp và cách làm cũng có sự thay đổi để đáp ứng, tập trung vào những nghị quyết trọng tâm để đột phá, phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo, phục vụ tăng trưởng hai con số.

Việc đổi mới hệ thống chính trị thực hiện chính quyền 3 cấp (trung ương, tỉnh và xã), cũng được lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh.

Ông cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định thời gian tới sẽ tập trung vào nội dung kiểm tra những lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là quản lý đất đai, tài nguyên, công tác cán bộ, thực hiện chính quyền 3 cấp (trung ương, tỉnh, xã).

Những nội dung kiểm tra cụ thể được ông Trị nhắc tới là việc bố trí sắp xếp cán bộ, quản lý tài chính, tài sản sau khi sắp xếp. Mục đích để phòng ngừa lãng phí, tiêu cực trong triển khai thực hiện.