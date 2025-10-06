Danh sách 221 ô tô và xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội

Tối 6/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết tính từ 1 đến 30/9, qua hệ thống camera giám sát giao thông, đơn vị này đã phát hiện và phạt nguội 221 trường hợp ô tô và xe máy vi phạm giao thông.

Theo cảnh sát, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin phạt nguội trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ tới số 0692.196.440 của Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông để được hướng dẫn, giải quyết.

Ngoài ra, người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm (trụ sở 14 Đội CSGT địa bàn thuộc Phòng CSGT Hà Nội) để giải quyết việc vi phạm hành chính.

Danh sách 200 ô tô bị phạt nguội trong tháng 9 gồm:

Danh sách 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 gồm: