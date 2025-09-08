Hà Nội công bố danh sách xe máy và ô tô bị phạt nguội trong tháng 8

Ngày 8/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách 131 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông trong tháng 8 (từ ngày 1/8 đến ngày 31/8).

Đáng chú ý, trong danh sách này có 94 ô tô và 37 xe máy.

Các xe máy vi phạm bị CSGT xử lý qua camera phạt nguội (Ảnh: Trần Thanh).

Cảnh sát cho biết, các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện khi nhận được thông báo phạt nguội; hoặc tra cứu phạt nguội trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT (Bộ Công an), thì có thể liên hệ với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, địa chỉ 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, số điện thoại 0692.196.440.

Ngoài ra, đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Cụ thể danh sách 94 ô tô vi phạm như sau:

Danh sách 37 xe máy vi phạm gồm: