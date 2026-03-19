Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 19/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Công an xã Minh Quang đã ra quyết định xử phạt với anh L.V.V. (SN 1987, trú tại xã Minh Quang) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, với mức tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Minh Quang phát hiện tài khoản Facebook có tên V.L.V. đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến thông tin, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, anh L.V.V. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng nhằm mục đích thu hút tương tác, tăng lượt theo dõi. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, anh L.V.V. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin; chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, có kiểm chứng.