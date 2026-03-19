Khởi tố người đàn ông rút súng bắn chỉ thiên dọa người quen

Ngày 19/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Phạm Minh Phương (SN 1983, ngụ xã Lộc Thuận) để điều tra về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố bị can Võ Phạm Minh Phương (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2025, Phương được một người quen cho một khẩu súng ngắn màu đen, dạng ổ đạn quay, mang về cất giấu tại nơi ở.

20h ngày 13/1, do có mâu thuẫn cá nhân, Phương đến nhà một người quen cùng địa phương, rút súng đe dọa, sau đó bóp cò bắn chỉ thiên một phát đạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Thuận kịp thời có mặt, lập biên bản và thu giữ tang vật. Kết luận giám định xác định khẩu súng trên thuộc nhóm vũ khí quân dụng.