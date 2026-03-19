Sập bẫy trầm hương giả, người đàn ông “ngã ngửa” khi bạn thân là thủ phạm

Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc ông T.V.M. (SN 1972, trú xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) trình báo bị lừa đảo khi mua trầm hương giả.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/1, một người đàn ông chủ động gọi điện cho ông M. cho biết đang có 2 khúc trầm hương muốn bán. Người này hẹn ông M. gặp tại khu vực buôn Choanh, xã Uar, Gia Lai để xem hàng.

Hình ảnh những miếng trầm hương giả được bán với giá 300 triệu đồng (Ảnh: Công an Gia Lai).

Khi đến nơi, ông M. được người đàn ông cho xem 2 mảnh gỗ có mùi thơm, kích thước bằng nửa bàn tay. Người bán cho biết đã nhặt được số gỗ này tại khu vực suối thuộc xã Ia Rsai (Gia Lai) và ra giá 300 triệu đồng.

Do không có kinh nghiệm phân biệt trầm hương nên ông M. đã chụp hình những mảnh gỗ này gửi cho 2 người bạn thân chuyên thu mua trầm để nhờ thẩm định. Sau khi xem, một người bạn của ông M. khẳng định đây là trầm hương thật, có giá khoảng 3 tỷ đồng và hứa sẽ tìm đầu ra.

Tin lời bạn, ông M. đã bỏ ra 300 triệu đồng để mua 2 mảnh gỗ trên. Tuy nhiên, khi mang về nhà kiểm tra lại, ông mới phát hiện đây là trầm hương giả. Liên hệ người bán không được nên ông M. đã đến Công an xã Uar trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Uar đã mời bên bán 2 miếng trầm hương giả trên cùng 2 người bạn thân của ông M. lên làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận, biết ông M. có nhu cầu mua trầm hương nhưng thiếu hiểu biết nên đã cùng nhau dàn dựng kịch bản để chiếm đoạt tiền.

Trước việc này, ông M. gửi thư đến Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Uar để cảm ơn vì đã kịp thời điều tra, thu hồi tài sản giúp ông.

“Nếu không có cơ quan công an vào cuộc, tôi đã mất số tiền trên và không bao giờ biết được sự thật về những người bạn của mình”, ông M. chia sẻ trong thư.