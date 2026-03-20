Đàn trâu chạy rông trên đường phố, lên cầu Rồng

Ngày 20/3, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng) xác nhận, sáng nay có khoảng 7 con trâu được phát hiện di chuyển trên một số tuyến đường trung tâm thành phố. Sự việc được người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Đàn trâu chạy qua cầu Rồng (Ảnh: Đà Nẵng).

Ghi nhận cho thấy đàn trâu di chuyển qua các tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Núi Thành (thuộc phường Hòa Cường), sau đó qua cầu Rồng và chạy về hướng phường An Hải.

Lãnh đạo phường Hòa Cường cho biết, trên địa bàn không có hộ chăn nuôi trâu bò. Khả năng cao đàn trâu này được chăn thả từ khu vực phường khác rồi đi lạc vào trung tâm.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) xác nhận, đã đưa đàn trâu vào khu đất trống tạm giữ để chờ chủ nhân lên làm việc, nhận lại tài sản.

Đàn trâu chạy qua đường Núi Thành, phường Hòa Cường (Ảnh: Đà Nẵng).

Được biết, đây cũng không phải lần đầu xảy ra tình trạng tương tự. Trước đó từng có trường hợp trâu, bò được chăn thả tại khu đất trống trên đường Phan Đăng Lưu, hay ở phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng cũng xuất hiện tình trạng thả rông vật nuôi.