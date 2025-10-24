Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Trong 2 ngày 25-26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Mỹ Đình, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Từ chiều 23/10, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01 Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị triển khai phương án tổng thể bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật bảo đảm an ninh, trật tự vòng trong.

Theo Bộ Công an, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, củng cố, nâng cao uy tín hơn nữa của Việt Nam trong việc tổ chức các hội nghị ở tầm Liên hợp quốc.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai phương án bảo vệ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Ảnh: Bộ Công an).

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ tham dự Lễ mở ký và Lễ mở ký Công ước; đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, thông lệ và yêu cầu chung của các Hội nghị của Liên hợp quốc.

Là thành viên của Tiểu ban An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát tuyến đường di chuyển, địa điểm tổ chức Lễ mở ký; địa điểm lưu trú của các đoàn khách quốc tế; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát lực lượng, phương tiện.

Trên cơ sở đó, K01 đã xây dựng và triển khai thực hiện 3 kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn Lễ mở ký Công ước; các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ tham dự Lễ mở ký và tham gia các hoạt động tiếp xúc cấp cao tại Việt Nam, bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh, trật tự Lễ mở ký...

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn 2 buổi Sơ duyệt và Tổng duyệt Lễ mở ký tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia theo đúng kịch bản, chương trình của Ban Tổ chức.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt của buổi lễ.

Tại buổi tổng duyệt, Chủ tịch nước đã kiểm tra và nghe các đơn vị thực hiện nhiệm vụ báo cáo tổng thể về buổi lễ, trong đó có kịch bản điều hành phiên khai mạc, phương án đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế; nội dung, tiến độ chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng; kịch bản chi tiết phiên mở ký; các hoạt động song phương; phương án tổ chức cho phóng viên, cơ quan báo chí trong nước, quốc tế tác nghiệp và các hoạt động liên quan khác…

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, đến nay có khoảng 110 nước, hơn 10 tổ chức quốc tế tham dự Lễ mở ký.

Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra tổng duyệt Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Ảnh: Bộ Công an).

Dự kiến buổi lễ sẽ có 60 bài phát biểu tại phiên thảo luận chung, 8 tọa đàm của đại biểu cấp cao; khoảng 20 gian hàng, gian trưng bày của các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ. Số lượng đại biểu nước ngoài tổng số khoảng 1.500 người.

Báo cáo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đánh giá công tác này đã cơ bản ổn định, các phương án phân luồng giao thông, phương án đón dẫn, các phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại nơi diễn ra các sự kiện, nơi lưu trú của các đại biểu… đều được triển khai theo đúng kế hoạch.

Sau buổi tổng duyệt, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đánh giá lại toàn bộ các nội dung liên quan.