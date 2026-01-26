Việt Nam - Lào phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

Sáng 26/1, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về chủ trương, chính sách lớn trong Nghị quyết Đại hội mỗi Đảng, tình hình mỗi nước, tình hình thế giới và khu vực.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: Hải Long).

Trong trao đổi, hai nhà lãnh đạo khẳng định việc bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược" vào khuôn khổ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong năm 2025 là bước phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Cùng với đó, góp phần vào ổn định chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển và nâng cao vị thế của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược lâu dài, việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, hai bên cần cụ thể hoá, tổ chức đồng bộ, hiệu quả các thoả thuận cấp cao và Tuyên bố chung Việt Nam - Lào ở vị trí trung tâm, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí nhận thức phát huy thế mạnh của mỗi nước, tập trung triển khai các dự án đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của nhân dân hai nước, mang dấu ấn và tính biểu tượng cao cho quan hệ song phương.

Trong đó, hai bên ưu tiên các lĩnh vực then chốt như quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững lâu dài.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, kết nối giao thông vận tải với những dự án lớn như cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng.

Đồng thời, đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khả năng áp dụng các mô hình đào tạo mới, đẩy mạnh đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học - kỹ thuật, trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì hiệu quả trao đổi thông tin, đánh giá tình hình quốc tế; tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế, khu vực và hoạt động tại các diễn đàn đa phương.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.