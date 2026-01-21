Đặt hàng doanh nghiệp nội địa tham gia các dự án trọng điểm quốc gia

Trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng chiều 21/1, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2021-2025, kinh tế nước ta đã vững vàng vượt sóng gió, đạt được những thành quả rất quan trọng, toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật.

Trong những thành tựu chung của cả nước, ngành Công Thương đã có những đóng góp tích cực với vai trò là trụ cột chiến lược, một trong những động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hướng tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp phục hồi rõ nét, đạt mức tăng trưởng khá (bình quân hơn 6%/năm), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng bình quân gần 7%/năm, tạo động lực, dẫn dắt tăng trưởng và thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước,...

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cũng nêu những khó khăn, tồn tại trong ngành công nghiệp và thương mại như: Tự chủ công nghệ, giá trị gia tăng, năng suất lao động chưa cao; việc phát triển công nghiệp nền tảng, công nghệ nguồn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; chuyển đổi sang sản xuất “xanh,” “thông minh” còn chậm.

Ông nhìn nhận, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Công Thương (Ảnh: TTXVN).

Trong bối cảnh đó, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ Bộ Công Thương quyết tâm tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh “chuyển đổi kép” - kết hợp chuyển đổi xanh, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Cùng với đó, ngành Công Thương sẽ tập trung phát triển chuỗi cung ứng tự chủ; tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI; nâng tỷ lệ nội địa hóa; thực hiện cơ chế đặt hàng doanh nghiệp nội địa tham gia các dự án trọng điểm quốc gia; đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; nâng cao năng lực phòng vệ thương mại; tận dụng hiệu quả các FTA,...

Đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính và cải cách công vụ; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa liên thông; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp,... là những vấn đề được ngành Công Thương tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, ông Lê Mạnh Hùng cho biết, Đảng bộ Bộ Công Thương đề xuất các giải pháp phát triển như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện và đề xuất nâng tầm các chủ trương lớn về phát triển công nghiệp, thương mại quốc gia theo định hướng tự chủ, hiện đại, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Bên cạnh đó cần đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển; tập trung nguồn lực Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội để phát triển đồng bộ hạ tầng năng lượng, công nghiệp, logistics và thương mại; kiên định chủ trương nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước bằng các giải pháp đồng bộ.

Đặc biệt, theo quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, cần đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng chủ động, thực chất, hiệu quả; gắn hội nhập kinh tế quốc tế với nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, đồng thời chú trọng tính bền vững của tăng trưởng.

“Ngành công thương cam kết chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo,” đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động khơi thông nguồn lực, biến thách thức từ xu hướng xanh hóa, số hóa thành cơ hội bứt phá, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước,” ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.