Đại hội XIV của Đảng: Truyền thông Lào nhấn mạnh thông điệp “kiên định" và "đổi mới”

Các đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: TTXVN).

Các kênh truyền thông chính thống của Lào ngày 24/1 tiếp tục đăng các bài viết ca ngợi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Bài viết trên tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, và bài viết trên tờ Pathetlao của Hãng Thông tấn quốc gia Lào đều khẳng định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" đã thành công tốt đẹp.

Các bài viết nêu rõ Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, bầu Bộ Chính trị khóa XIV và Ban Bí thư khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Đại hội đã thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình và thông qua các kế hoạch, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược nhằm xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam nhanh và bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới, trong đó xác định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển.

Các bài viết dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần “kiên định” chính là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học từ công cuộc Đổi mới, là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí trung tâm.

Tinh thần “đổi mới” là yêu cầu mang tính thời đại. Nếu không có đổi mới, cải cách sẽ không thể bứt phá. Tinh thần "đổi mới" là yêu cầu mang tính thời đại. Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.

Các bài viết kết luận, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp đã thể hiện niềm tin, ý chí, sự quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Việt Nam.

Với tinh thần đoàn kết và khí thế quyết tâm của Đại hội XIV, với các quyết sách lớn được thông qua, với sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn Đảng, với sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chắc chắn Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.