Đại hội Đảng XIV: Kỳ vọng những quyết định mang tính đột phá

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales (Ảnh: Trung Trang/TTXVN).

“Nếu phải chọn một từ khóa duy nhất để mô tả sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bức tranh Việt Nam giai đoạn 2020-2025, một giai đoạn chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng, tôi sẽ chọn từ khóa "trách nhiệm giải trình"”. Đây là chia sẻ của Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Australia.

Giáo sư Carl Thayer giải thích kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy thực thi các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, cũng như đề cao vai trò “nêu gương” của cán bộ, đảng viên.

Sau đó, Việt Nam đã tiến hành xét xử các vụ án tham nhũng liên quan đến một số cán bộ cấp cao thiếu trách nhiệm và buông lỏng trong công tác quản lý. Điều này giúp người dân biết được điều gì đã xảy ra và người phải chịu trách nhiệm là ai.

Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, Giáo sư Carl Thayer cho rằng các kỳ Đại hội Đảng - thường được tổ chức 5 năm một lần - luôn có ý nghĩa rất quan trọng.

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hiểu rằng cần điều chỉnh mô hình phát triển kinh tế “Đổi mới”, theo đó xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn tới là lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Về bối cảnh thế giới hiện nay, Giáo sư Carl Thayer cho rằng hệ thống toàn cầu đang bị phân cực và phân mảnh, gây bất lợi cho những quốc gia như Australia và Việt Nam bởi các quốc gia này đều mong muốn và ủng hộ một trật tự dựa trên luật lệ, ủng hộ Liên Hợp Quốc (LHQ).

Trật tự quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có một số cơ chế và nguyên tắc nền tảng bị suy yếu, chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn.

Tuy nhiên, lợi thế là các nước có thể thành lập những liên minh mới như BRICS, tăng cường các hiệp định thương mại tự do hiện có và mở rộng sang các thị trường mới.

Giáo sư Carl Thayer cho rằng, dù thế giới đầy biến động, nhưng thông qua ngoại giao chủ động, Việt Nam đã từng bước xử lý các vấn đề liên quan đến thuế quan trong quan hệ thương mại với Mỹ, kiên định trong việc bảo vệ quyền tự chủ chiến lược của mình, đồng thời duy trì và củng cố được vị thế ngày càng được nâng cao trong trật tự thế giới.

Giáo sư Carl Thayer dẫn chứng bảng xếp hạng “Chỉ số Sức mạnh châu Á 2025” của Viện Lowy (Australia), trong đó, Việt Nam đứng thứ 12 trong số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông cho rằng trong tương lai, Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn và đạt được một vị thế vững chắc.

Bên cạnh đó, Viện Lowy cũng đưa ra một thước đo mới về nghệ thuật quản trị kinh tế để đánh giá cách lãnh đạo của một quốc gia đạt được các mục tiêu. Dù còn một số thách thức, nhưng Giáo sư Carl Thayer cho biết Việt Nam vẫn xếp thứ tư trong số các quốc gia được khảo sát, cho thấy nền tảng mạnh mẽ của Việt Nam.

Hiện Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, đề ra các kế hoạch hành động chung để tạo sự cộng hưởng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Việt Nam cũng có các kế hoạch phát triển của riêng mình.

Theo quan sát của Giáo sư Carl Thayer, Việt Nam hiện đề ra hai giai đoạn: Đến năm 2030, Việt Nam trở thành một nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Trên cơ sở những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn 2020-2025, Giáo sư Carl Thayer nhận định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những quyết định mang tính đột phá để hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng mạnh và thịnh vượng vào năm 2045.

Ông hy vọng Việt Nam sẽ có những bước đột phá về phát triển nguồn nhân lực, năng lượng, chuyển đổi số và năng lượng xanh… với những kết quả nổi bật.

Giáo sư Carl Thayer kết luận Việt Nam đã có chiến lược, mục tiêu và các cột mốc cụ thể.

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam nhận thức rõ yêu cầu cần điều chỉnh mô hình phát triển, theo đó từng bước chuyển dịch lao động ra khỏi nông nghiệp truyền thống và các ngành thâm dụng lao động, nhằm đào tạo lại lực lượng lao động và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia các lĩnh vực mới như nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất thông minh và tự động hóa, hướng tới kỷ nguyên khoa học - công nghệ.