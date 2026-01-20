Đại hội Đảng XIV: Động lực để Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo và bứt phá

Ông Pedro Gellert, cố vấn Ban truyền thông Đảng Phong trào tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền trả lời phỏng vấn TTXVN (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tờ Regeneración - kênh truyền thông chính luận của đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền tại Mexico ngày 19/1 đã đăng bài viết của tác giả Pedro Gellert, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV).

Mở đầu bài viết, tác giả Pedro Gellert nhấn mạnh rằng trong lịch sử thế giới, Việt Nam vốn được biết đến như biểu tượng của cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập, tự do dân tộc và thống nhất đất nước trong thế kỷ 20.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là mốc son chói lọi, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi này không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân Việt Nam, mà còn trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập và quyền tự quyết của các dân tộc trên thế giới.

Ngày nay Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nhờ những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ xuất phát điểm là một nước nghèo nàn, cơ sở hạ tầng bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nền kinh tế kém phát triển, Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định con đường phát triển phù hợp với điều kiện lịch sử và thực tiễn của đất nước.

Theo bài viết, Đại hội XIV với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước trong bối cảnh Việt Nam hiện có dân số trên 100 triệu người. Điều này thể hiện vai trò, vị trí và trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

Bên cạnh đó, tác giả bài viết đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, đặc biệt việc Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng phát huy dân chủ, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV, thông qua nhiều hình thức đa dạng, trong đó có các nền tảng số và kênh tham vấn trực tuyến.

Cách làm này góp phần bảo đảm các văn kiện Đại hội XIV bám sát thực tiễn, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Bài viết cũng nhấn mạnh Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột cục bộ kéo dài, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, lạm phát và nợ công vẫn là thách thức đối với nhiều quốc gia. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát hiệu quả lạm phát và nợ công.

Tờ Regeneración nhận định từ một nước nghèo nàn, chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã từng bước vươn lên trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và toàn cầu.

Việt Nam hiện là thành viên tích cực của nhiều cơ chế hợp tác đa phương, ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời duy trì quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, được xem là thách thức lớn nhưng cũng là động lực để đất nước tiếp tục đổi mới, sáng tạo và bứt phá.

Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ đưa ra các quyết sách mang tính chiến lược nhằm bảo đảm tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt ít nhất 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030, nâng GDP bình quân đầu người lên khoảng 8.500 USD vào năm 2030, đồng thời tiếp tục cải thiện Chỉ số Phát triển Con người (HDI).

Kết quả của Đại hội XIV không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam, mà còn được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao.

Những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo đảm công bằng xã hội, ổn định chính trị và phát triển bền vững đang ngày càng được nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, quan tâm nghiên cứu và tham khảo trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng.