“Một đất nước phát triển không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại"

Quan điểm này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh trong cuộc gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026, chiều 5/6, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026).

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, đây là dịp để bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ người cao tuổi Việt Nam, đồng thời cùng khẳng định đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của người cao tuổi.

Chuẩn bị không tốt, già hóa dân số sẽ tạo áp lực lớn

“Những giá trị làm nên sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế, quy mô dân số hay trình độ khoa học, công nghệ, mà còn nằm ở chiều sâu văn hóa, ở nền nếp gia đình, gia tộc, làng xóm, ở sự kế thừa giữa các thế hệ và ở cách xã hội trân trọng, chăm sóc những người đi trước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bởi lẽ đó, với dân tộc Việt Nam, người cao tuổi luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hệ giá trị đó. Họ là những người đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống, đã trải nghiệm, cống hiến, chứng kiến những đổi thay của gia đình, quê hương, đất nước.

Mỗi cụ, mỗi ông, mỗi bà là một phần ký ức sống của dân tộc; là nơi kết tinh kinh nghiệm, đạo lý, bản lĩnh và nhân cách; là chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu người cao tuổi (Ảnh: TTXVN).

Đạo lý “kính lão trọng thọ” của dân tộc, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không chỉ là phong tục, mà là một chuẩn mực văn hóa; không chỉ là tình cảm, mà là trách nhiệm; không chỉ thuộc phạm vi gia đình, mà còn là một nguyên tắc nhân văn trong tổ chức đời sống xã hội.

Một quốc gia biết chăm lo và phát huy người cao tuổi là quốc gia biết trân trọng cội nguồn, biết sử dụng nguồn lực xã hội một cách bền vững, theo lời người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Với 85 đại biểu dự cuộc gặp mặt đại diện cho hàng triệu người cao tuổi Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng mỗi người một hoàn cảnh, một lĩnh vực hoạt động, một cách cống hiến khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, sự gương mẫu trong gia đình và ý chí tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Nhấn mạnh cống hiến không dừng lại ở tuổi nghỉ hưu, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khi còn sức, người cao tuổi đóng góp bằng lao động, trí tuệ, chuyên môn, kinh nghiệm. Khi sức khỏe hạn chế hơn, người cao tuổi vẫn đóng góp bằng uy tín, bằng lời khuyên, bằng sự nêu gương, bằng cách giữ gìn nếp nhà, truyền lại cho thế hệ sau những giá trị đúng đắn.

“Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn, đó là xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Mục tiêu đó không chỉ đòi hỏi tăng trưởng nhanh hơn, mà còn đòi hỏi phát triển bền vững hơn, nhân văn hơn, bao trùm hơn. Trong tiến trình ấy, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu (Ảnh: TTXVN).

Việt Nam đang già hóa dân số nhanh. Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, đây là thành quả của phát triển, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống an sinh, y tế, chăm sóc dài hạn, tổ chức lao động, gia đình, cộng đồng và quản trị phát triển.

“Nếu chuẩn bị không tốt, già hóa dân số sẽ tạo áp lực lớn. Nhưng nếu có tầm nhìn đúng, đây sẽ là cơ hội để phát huy nguồn lực kinh nghiệm, tri thức, uy tín và vốn xã hội rất quý báu của người cao tuổi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở.

Đất nước phát triển không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế

Với tầm nhìn đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi. “Mục tiêu không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà phải nâng cao chất lượng sống, để người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng.

Phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội từ cơ sở cũng là điều được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập, bởi đây là lớp người có kinh nghiệm, uy tín và ảnh hưởng xã hội sâu rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số (Ảnh: TTXVN).

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi. Gia đình phải là nơi người cao tuổi được yêu thương, phụng dưỡng, lắng nghe và tôn trọng. Cộng đồng phải là nơi người cao tuổi được kết nối, được sẻ chia và tiếp tục đóng góp.

Khẳng định chăm lo người cao tuổi là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, xã hội, cộng đồng và từng gia đình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh đất nước phát triển không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng hay những công trình hiện đại.

Một đất nước phát triển, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, còn được đo bằng chất lượng đời sống của nhân dân, bằng sự bền vững của gia đình, bằng tình người trong cộng đồng, bằng việc người cao tuổi có được sống trong an vui, được chăm sóc, được tôn trọng và được tiếp tục cống hiến hay không.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng đất nước luôn cần tiếng nói tâm huyết của người cao tuổi, cần kinh nghiệm của người đi trước, cần những tấm gương sống giản dị mà thuyết phục, cần tinh thần “tuổi cao chí khí càng cao” trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng các thế hệ người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Diên Hồng trong thời đại mới, tiếp tục đem tình yêu nước, trách nhiệm và trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.