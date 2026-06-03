Bộ Chính trị chỉ định nhân sự vào Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Quốc hội

Chiều 3/6, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và tham gia Thường trực Đảng ủy Chính phủ với ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 cũng ra mắt tại hội nghị, trong đó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng các nhân sự được tin tưởng giao trọng trách Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ phải khẳng định tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền, rõ nguyên tắc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của từng tập thể, từng cá nhân.

Về Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ, Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ còn lại của năm 2026 đặt ra rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông nhấn mạnh yêu cầu kịp thời, thường xuyên rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đánh giá, cập nhật kết quả thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch công tác.

Đặc biệt, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu rất cao của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với tiến độ, chất lượng thực hiện, giao trách nhiệm chỉ đạo cho các lãnh đạo, ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo Đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan chủ trì thực hiện, cơ quan phối hợp và bảo đảm có kế hoạch để giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, triển khai các kết luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; xây dựng, củng cố cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung.

Cùng ngày, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 với ông Lê Quang Mạnh (Ảnh: Hồng Phong).

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng đã xem xét, lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.