Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bằng cấp, thâm niên không thể thay thế năng lực

Chiều 3/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ không chỉ là nhiệm vụ nội bộ của Đảng, mà là năng lực gốc của quản trị quốc gia; là điều kiện quyết định để biến đường lối thành hiện thực, biến nghị quyết thành hành động, biến nguồn lực thành phát triển, biến niềm tin của nhân dân thành sức mạnh.

Nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo là làm cho sự lãnh đạo của Đảng đúng hơn, trúng hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng năng lực tổ chức thực hiện đang là điểm nghẽn lớn ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương nên cần tập trung tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng (Ảnh: TTXVN).

Phải khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều chuyển biến ít, ban hành văn bản nhiều nhưng sản phẩm cuối cùng không rõ, theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Về vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị sau sắp xếp.

“Nguyên tắc là một cơ quan có thể làm nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Về đổi mới căn bản công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trong giai đoạn mới, cán bộ không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu, mà còn phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý vấn đề khó.

Quán triệt công tác cán bộ phải đổi mới từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quy trình rất quan trọng nhưng quy trình không thay thế được chất lượng cán bộ.

“Hồ sơ rất cần thiết, nhưng hồ sơ không thay thế được sản phẩm công việc. Bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho năng lực thực thi, uy tín và kết quả phục vụ nhân dân”, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Nhấn mạnh đánh giá cán bộ phải là khâu đột phá, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảnh báo đánh giá sai thì người tốt không được phát huy, người yếu không bị thay thế, người cơ hội có thể chui sâu, leo cao, làm hỏng việc, hỏng tổ chức, hỏng niềm tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Vì thế, cần chuyển mạnh sang đánh giá cán bộ bằng phẩm chất, năng lực, uy tín, sản phẩm cụ thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ, dữ liệu công việc và sự tín nhiệm của nhân dân.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát quyền lực trong toàn bộ quá trình từ xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

“Phải kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương, thân quen, khép kín, tư duy nhiệm kỳ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Cùng với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải chống cả trì trệ, né tránh, đùn đẩy, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân.

“Kiểm soát quyền lực không phải để làm chậm đổi mới, mà để quyền lực được sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích chính đáng của nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Cũng tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, phải chuyển từ số hóa hồ sơ sang tạo lập dữ liệu sống phục vụ tham mưu chiến lược, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ.